Calcio Serie A si riparte il 20 giugno con Torino-Parma e Verona-Cagliari

Calcio, la Lega ha ufficializzato il programma delle partite Serie A

Il 20 e 21 giugno il programma delle partite di Serie A riprendono con i recuperi della 25esima giornata e dal 22 giugno è la volta delle altre partite.

Sabato 20 giugno alle 19:30 Torino e Parma giocheranno la prima partita di Serie A dopo lo stop imposto dal coronavirus lo scorso 9 marzo. La sfida recupera la 25esima giornata.

Domenica 21 giugno alle 21:45 Verona e Cagliari giocheranno la seconda partita di Serie A e lunedì 22 giugno si giocheranno Atalanta-Sassuolo e Inter-Sampdoria.

Il 23 tocca all’Inter ospitare il Sassuolo alle 19.30, Atalanta-Napoli giocheranno il 2 luglio alle 19.30, Lazio-Milan il 4 luglio, Milan-Juventus il 7 luglio con i bianconeri che ospiteranno l’Atalanta l’11 luglio.

Il 12 luglio il Napoli ospita il Milan al San Paolo. Il Campionato si deciderà probabilmente tra il 19 e il 20 luglio: alle 21.45 di domenica giocheranno Roma ed Inter.

Il giorno dopo la partita dell’Olimpico, e alla stessa ora, la Juventus ospita la Lazio a Torino.

Calcio: Ripresa Serie B

“C’è grande soddisfazione per il consiglio federale in cui è passata la linea della Lega B. riparte il campionato e tutte le nostre richieste che provenivano dall’assemblea sono state accolte e sono orgoglioso di questo: ora sarà necessario andare avanti con le riforme”,

a dirlo è il Presidente della Lega B Mauro Balata.

Calcio: la Serie C non è in grado di tornare in campo

La Serie C è costretta a ripartire, ma il Presidente della Lega Pro Ghirelli ha dichiarato che non è in grado di ricominciare a giocare.

Tanti club non sono in grado di mettere in atto il protocollo sanitario e, non potendo salvaguardare la salute di tutti, la ripresa è impossibile.

Calcio: ripresa Coppa Italia

Sulla ripresa della Coppa Italia la Lega aspetta l’ok del Governo per giocare il 12 e 13 giugno le due semifinali di ritorno (Juventus-Milan e Napoli-Inter, la finale è in programma il 17 giugno a Roma. Tutte le partite verranno giocate a porte chiuse.