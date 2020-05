Calcio: giovedì si deciderà se la Serie A ricomincerà a giocare. Il Protocollo per giocare è pronto

Calcio: giovedì si deciderà se il Campionato Serie A riprenderà

Il protocollo per la ripresa delle partite di calcio è stato inviato al Governo con un giorno di anticipo.

Il nuovo protocollo è stato scritto dai consulenti medici di Figc e Lega: se un giocatore risulta positivo al Covid-19 viene isolato e gli altri possono continuare ad allenarsi.

Il protocollo ha come scopo la tutela della salute di tutti gli addetti ai lavori per consentire di ripartire in sicurezza.

Così il campionato può ripartire, il ministro Spadafora annuncia:

“Via agli allenamenti, il 28 maggio decideremo una data su ripartenza Serie A”.

Le date della ripartenza del campionato Serie A sono 13 o 20 giugno, sottolinea Vincenzo Spadafora, il quale auspica che Sky trasmetta in chiaro la ‘diretta gol’, come fa in Germania.

Il ministro dello Sport ha detto che

“è giusto che in un momento difficile per gli italiani anche il mondo del calcio abbia la possibilità di riprendere in sicurezza”.

Sul format migliore per finire il campionato lo decideranno le federazioni.

Spadafora, in un’intervista al Tg Sport su Rai 2, ha spiegato che l’importante è iniziare il Campionato di Serie A per concluderlo.

Calcio: l’intervento del Presidente Gabriele Gravina

Il presidente Gabriele Gravina ha commentato dal sito ufficiale della FIGC l’ok alla ripresa degli allenamenti di gruppo.

“La validazione del protocollo sugli allenamenti collettivi è un passo determinante nel percorso di ripartenza del calcio in Italia”,

sottolinea Gravina che ha espresso al Ministro per lo Sport, Vincenzo Spadafora, e al Ministro della Salute, Roberto Speranza, la sua soddisfazione e quella della federazione per la disponibilità al confronto.

Calcio: allo Stadio massimo 300 tifosi

All’interno dello Stadio è permesso l’accesso di 300 tifosi al massimo e in tribuna stampa massimo 10 giornalisti più gli addetti delle emittenti televisive.

In conferenza stampa avranno accesso solo le tv titolari dei diritti, le domande degli altri giornalisti saranno raccolte tramite WhatsApp dagli uffici comunicazione dei club.

Intorno al campo ci saranno solo 4 raccattapalle.