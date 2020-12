Dramma in Calabria, marito e moglie uccisi a colpi di fucile: “Stavano raccogliendo le olive”

Drammatico ritrovamento in Calabria di una moglie e un marito che sono stati uccisi a colpi di fucile, mentre raccoglievano le olive.

Duplice omicidio in Calabria con i due corpi che sono stati ritrovati dai figli: ma perché sono stati uccisi in quel modo?

Marito e moglie trovati morti nel campo di olive

Giuseppe Cotroneo di 58 anni e Francesca Musolino di 51 anni sono stati trovati morti all’interno di un campo di olive, vicino ad un casolare nelle campagne di Calanna.

La coppia aveva due figli e uno di loro si è recato al campo, trovando entrambi i suoi genitori morti: secondo una prima ricostruzione – come si legge anche da Fanpage – il figlio avrebbe sentito da lontano alcuni colpi di arma da fuoco per poi trovare i suoi genitori uccisi. È scattato immediatamente l’allarme e suo posto sono arrivati i soccorsi insieme a Carabinieri, ma purtroppo per i due coniugi non c’è stato nulla da fare.

Le indagini dei Carabinieri

La terribile scoperta è stata fatta ieri 9 dicembre al mattino, mentre la terribile notizia è stata divulgata solo la sera tardi. I Carabinieri stanno effettuando tutti i rilievi per capire cosa possa essere accaduto all’uomo e alla donna che secondo una prima ipotesi sono stati uccisi a colpi di fucile. Le indagini sono condotte dal Procuratore Aggiunto di Reggio Calabria e il Pm Modica.

Al momento gli inquirenti non possono escludere alcuna ipotesi sul movente che ha portato a questi due terribili omidici.

I media locali descrivono la coppia come molto conosciuta e amata da tutto il paese. Il Sindaco ha espresso tutto il suo dolore:

“erano due brave persone dedite al lavoro presso il policlinico di Reggio Calabria e alla loro famiglia”

Nelle prossime ore si potranno avere maggiori sviluppi in merito a questa terribile vicenda.

In aggiornamento