Cagliari, esplode veranda: uomo precipita dalla finestra, è grave

Terribile incidente a Cagliari dove un 51enne è precipitato dalla finestra in seguito ad una probabile fuga di gas ed è in prognosi riservata.

Un’esplosione in un palazzo di Cagliari ha portato ad un incidente terribile per un uomo di 51 anni precipitato dalla finestra. Le sue condizioni al momento risultano gravi, ecco gli aggiornamenti.

L’esplosione nel giorno di Pasqua

Non solo le difficoltà date dallo stop forzato delle attività lavorative e dalla quarantena obbligatoria in questo periodo di emergenza da coronavirus per alcuni cittadini.

Per un cittadino di Cagliari infatti la Pasqua ha avuto un epilogo tragico: il 51enne è precipitato dalla finestra del terzo piano dove si trova il suo appartamento.

La causa pare da ricollegarsi ad una fuga di gas nella palazzina di Mulinu Becciu quartiere cagliaritano nel giorno di festa.

La famiglia composta dall’uomo, dalla moglie e dal figlio si trovava regolarmente in casa rispettando il divieto di uscita ma la fuga di gas ha fatto esplodere la veranda dove il 51enne si trovava.

Le condizioni dell’uomo risultano gravissime

L’uomo secondo le prime ricostruzioni avrebbe percepito nella mattinata della domenica di Pasqua un forte odore di gas.

Andato in veranda proprio per accertarsi di cosa stesse accadendo sarebbe stato investito dall’esplosione e sarebbe precipitato dal balcone crollato assieme a lui.

Dopo un volo di circa 10 metri l’uomo è stato soccorso e portato all’Ospedale Botzu con molte ferite per la caduta ed ustioni.

I seguito proprio perché i danni riportati durante l’esplosione si sono rivelati ingenti l’uomo è stato trasportato nel centro grandi ustionati di Sassari.

Le sue condizioni attualmente risultano gravi e la prognosi resta riservata.

Le indagini della Squadra Mobile arrivata sul posto dopo l’accaduto e nelle ore successive hanno definito a grandi linee la dinamica dell’incidente accaduto probabilmente a causa di una fuga di gas avvenuta proprio nel cucinino in veranda.

Moglie e figlio del 51enne sono sotto choc sia per le ferite riportate dal loro caro che per il danno subito dall’appartamento come riporta Fanpage.