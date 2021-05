Giallo a Cagliari, il cuoco Mario Romani trovato morto in casa: stanze a soqquadro

Giallo a Cagliari, il cuoco Mario Romani trovato morto in casa: stanze...

A scoprire il corpo senza vita del 42enne è stato il fratello, che ha immediatamente lanciato l’allarme.

Inutili i soccorsi per lo chef sardo. La salma è ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha già disposto l’esame autoptico per accertare le cause della morte.

Il cuoco Mario Romani trovato morto in casa

Era in cucina, riverso sul pavimento. È stato trovato così questa mattina il corpo senza vita del cuoco sardo Mario Romani, 42 anni.

A lanciare l’allarme è stato il fratello dell’uomo, che questa mattina ha scoperto il corpo senza vita del 42enne nella sua casa di via Is Cornalias a Cagliari.

È ancora giallo su quanto sia davvero successo allo chef. Romani, che potrebbe aver avuto un malore che lo ha ucciso. Ad insospettire gli inquirenti però, come riferisce anche Leggo, è il modo in cui è stato ritrovato l’appartamento della vittima.

Diverse stanze di casa erano infatti completamente sottosopra. Un caos che ai militari giunti sul posto è parso alquanto strano.

Le indagini

Le indagini proseguono a 360° e al momento non si esclude nessuna pista, neppure quella dell’omicidio.

Sul corpo di Mario Romani non sembrano esserci segni di violenza, ma ad accertarlo sarà l’esame autoptico.

Quando i soccorsi, allertati dal fratello, sono giunti sul posto, per il 42enne non c’era ormai più nulla da fare.

Il cadavere è stato trasferito al Policlinico di Monserrato dove sarà eseguita l’autopsia.

L’appartamento è stato posto sotto sequestro, per consentire tutti i rilievi del caso.

Il profilo social dell’amato chef è stato inondato di messaggi, da parte di molti amici, ancora increduli per quanto accaduto.

“Ancora non ci credo, un abbraccio forte con tutto il cuore”,

scrive uno di loro.