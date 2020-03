‘Cafone e irrispettoso’ Volano stracci tra William e Harry: la lite furiosa e i motivi dei loro contrasti

E’ guerra aperta tra il Principe Harry e il Principe William. Il Duca del Sussex fuori controllo sul fratello, volano insulti. Il tabloid britannico rivela la verità dietro i litigi

Come è noto non corre più buon sangue tra i Principi D’Inghilterra, William e Harry.

Il celebre tabloid britannico Mail On Sunday, un lungo articolo scritto dalla penna di Kate Mansey che rivela i motivi che avrebbero portato i Royal Brothers alla rottura. Scopriamo tutti i dettagli.

William ‘è un cafone ed irrispettoso’

Secondo quando rivelato dal celebre tabloid inglese gli screzi tra i due Windsor sarebbero iniziati circa tre anni fa, quando Harry ha iniziato a sentirsi in secondo piano rispetto a William, futuro erede al trono.

La guerra sarebbe esplosa poi con il matrimonio dell’ex Duca del Sussex con la Star di Suits, un unione che lui non avrebbe mai approvato ne lui, ne il Principe Filippo:

‘il duca di Cambridge avrebbe più volte esortato il fratello. pensarci bene prima di sposarla. Non la conosci bene’

si legge sul Mail On Sunday, ove si legge che inoltre William si sarebbe rivolto a Lady Markle in modo ‘cafone’ ed ‘irrispettoso’, cosa che non sarebbe proprio andata giù al Principe Harry.

Principe Harry: ‘Escluso dalla foto di famiglia’

Inoltre come si legge sul celebre tabloid, l’ex Duca di Cambridge sarebbe inoltre amareggiato per uno degli ultimi discorsi alla nazione tenuto dalla Regina Elisabetta. Sul tavolo della sovrana, presente una foto, all’interno della quale non sarebbero figurati ne Harry, ne Meghan.

Per non parlare del recente documentario registrato dal Principe Carlo, dove ha elogiato le gesta del Duca di Cambridge senza troppi riferimenti ad Harry, quasi tagliato fuori.

Tante piccole gocce, queste che lentamente hanno fatto traboccare il vaso, e che hanno condotto i Sussex Royal a prendere la drastica decisione di trasferirsi in America.

Questi i motivi che avrebbero definito la rottura tra i due fratelli nel tempo. Sarà realmente così?