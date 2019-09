Caffè verde: ecco tutti i benefici che ha sulla salute

L’estratto di chicco di caffè verde contiene meno caffeina rispetto alla sua controparte tostata. Una porzione di caffè contiene circa 100 mg di caffeina. La stessa porzione di caffè verde contiene solo 20 mg di caffeina.

Il consumo dell’estratto di caffè verde ti consente di ottenere caffeina senza dare iperattività. Ecco quali sono i benefici per la salute del caffè verde.

Aiuta a perdere peso

Forse il chicco di caffè verde è meglio conosciuto per il suo potenziale di indurre la perdita di peso.

La ricerca suggerisce che l’acido clorogenico aiuta l’organismo a bruciare glucosio e grasso corporeo immagazzinato, riduce l’assorbimento dei carboidrati (abbassando i livelli di zucchero nel sangue e di insulina) e migliora il colesterolo.

In uno studio, un gruppo di 30 individui in sovrappeso è stato diviso in due gruppi: un gruppo ha consumato estratto di chicco di caffè verde, mentre l’altro ha bevuto caffè istantaneo normale. Alla fine delle 12 settimane, il gruppo che consumava l’estratto di chicco di caffè verde ha perso in media 5,9 kg (11,9 libbre) e ha perso il 3,6% di grasso corporeo. Il gruppo che consumava un semplice caffè istantaneo ha perso in media 3,7 libbre (1,7 kg) e ha perso solo lo 0,7% di grasso corporeo.

Numerosi studi hanno anche dimostrato che la caffeina aiuta ad aumentare il metabolismo ovunque dal 3 all’11%, il che, di nuovo, aiuta l’organismo a perdere peso o mantenere un peso sano. In un altro studio pubblicato sul Journal of Physiologyand Behaviour, è stato scoperto che le persone che bevevano caffè con caffeina avevano un aumento del 16% del metabolismo rispetto a quelle che bevevano caffè decaffeinato.

Normalizza lo zucchero nel sangue

L’estratto di chicco di caffè verde aiuta anche a ridurre l’infiammazione che ha effetti positivi sui livelli di zucchero nel sangue.

In effetti, il chicco di caffè verde ha dimostrato di ridurre l’accumulo di grasso e la resistenza all’insulina e può persino ridurre l’assorbimento del glucosio nelle persone obese.

La capacità del chicco di caffè verde di aiutare a normalizzare o ridurre i livelli elevati di zucchero nel sangue può, a sua volta, ridurre il rischio di diabete di tipo due.

Proprietà anti-invecchiamento

L’estratto di caffè in grani verde ha molte proprietà antiossidanti, la maggior parte delle quali ha dimostrato di rallentare gli effetti dell’invecchiamento.

L’elevata concentrazione di acido clorogenico presente nell’estratto di caffè verde riduce i rossori associati all’eccessiva esposizione alla luce solare.

La caffeina contiene anche proprietà anti-invecchiamento. Limita i danni da esposizione al sole, diminuisce la rugosità della pelle e la formazione delle rughe e riduce l’aspetto dei piedi di corvo.

Non c’è da stupirsi che i dermatologi e le aziende di cura della pelle includano l’estratto di chicco di caffè verde nei loro prodotti!

Gestione e prevenzione delle malattie

I chicchi di caffè verde sono pieni di antiossidanti che aiutano a combattere i radicali liberi dannosi nel corpo.

I radicali liberi aiutano nello sviluppo di malattie e tumori. In effetti, in uno studio del 2004 pubblicato sul Journal of Agricultural and Food Chemistry, si è concluso che gli antiossidanti dell’acido clorogenico possono prevenire la proliferazione di quattro tipi di cellule tumorali, suggerendo che l’estratto di chicco di caffè verde potrebbe persino aiutare a prevenire il cancro.

Migliora i livelli di energia, concentrazione e umore

L’American Psychological Association ha concluso che la caffeina ha effetti significativi sulle prestazioni psicomotorie e cognitive, sul benessere psicologico, sulla pressione sanguigna e sulle prestazioni atletiche.

Altri studi concludono che la caffeina è in grado di alterare i tempi di attenzione, vigilanza, motivazione e reazione, per citarne alcuni. Questo è il motivo per cui alcuni – di mattina – preferiscono optare per una tazza di caffè verde.