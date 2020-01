Caduto dal balcone a Vigolo, chi era Luigi Bettoni: “Aveva dimenticato le chiavi”

È caduto dal balcone a Vigolo solo per aver dimenticato le chiavi di casa: chi era Luigi Bettoni?

Caduto dal balcone a Vigolo per aver dimenticato le chiavi: ecco chi era Luigi Bettoni e come si è svolta la tragica vicenda.

Uomo precipitato dal balcone

Una tragica fatalità accaduta a questo uomo di 38 anni. Secondo una prima ricostruzione Luigi Bettoni si è dimenticato le chiavi a casa e una volta arrivato davanti alla sua abitazione non sapeva a chi chiedere aiuto (non essendoci nessuno).

Nel cuore della notte quindi pensa di poter passare direttamente dal balcone: si arrampica alla facciata dell’edificio di casa sua ma una volta raggiunto il terrazzo deve aver perso la presa – precipitando nel vuoto.

L’impatto violento lo ha ucciso sul colpo. I vicini di casa accorgendosi di quanto accaduto hanno avvisato prontamente il 118, intervenuto sul luogo dell’incidente. Purtroppo i medici non hanno potuto far altro che confermare il decesso.

I traumi riportati dalla violenta caduta erano troppo gravi per far sì che l’uomo potesse sopravvivere. I Carabinieri stanno indagando per ricostruire la dinamica dell’incidente, infatti non è chiaro se sia caduto da una scala vicina oppure dal balcone.

Chi era Luigi Bettoni?

La vittima di questa accidentale e terribile caduta era Luigi Bettoni di 38 anni, residente nella provincia di Bergamo. Abitava in Via Roma e faceva il muratore: una persona molto conosciuta nel paese. La sua morte ha scosso notevolmente non solo familiari e amici, ma anche i residenti di Vigolo.

La tragedia è avvenuta alle ore 4 del 26 gennaio e ora si attendono nuovi dettagli e la data per l’ultimo saluto.