Cadono nel silos mentre sono a lavoro: muore 22 enne, ferito il fratello

E’ successo a Cavallermaggiore (Cuneo) dove due fratelli, in un incidente sul lavoro, cadono nel silos. Lo stavano verificando quando hanno perso i sensi. Uno di loro è morto.

Un terribile incidente

In un’azienda in provincia di Cuneo, a Cavallermaggiore, due fratelli operai cadono in un silos mentre sono al lavoro. Stando ad una prima ricostruzione, i due stavano facendo dei controlli al silos, colmo di mangime, quando sarebbero stati investiti dalle esalazioni e avrebbero perso i sensi.

Entrambi sono precipitati in fondo al silos. Uno dei due fratelli è rimasto ferito mentre il secondo, di appena 22 anni, è deceduto. E’ accaduto nella mattinata di oggi, in località Madonna del Pilone, tra Cuneo e Torino. L’operaio ferito è ora ricoverato in gravi condizioni in ospedale, dove è stato condotto in elicottero.

In azienda è scattato subito l’allarme e sono giunti i vigili del fuoco e i paramedici del 118. Per il 22 enne non c’è stato nulla da fare. A dare il primo allarme è stato proprio il padre dei due operai.

Chi sono i due operai

L’operaio morto nell’incidente sul lavoro si chiamava Davide Gennaro ed era nato nel 1998. Suo fratello ricoverato in codice rosso all’ospedale di Savigliano, ha 25 anni. I due ragazzi sono i figli del titolare dell’azienda agricola.

Sull’incidente stanno indagando gli inquirenti. Questi ultimi stanno cercando di ricostruire nel modo più dettagliato possibile, cosa è accaduto.

La prima ricostruzione è stata possibile grazie ad alcune persone presenti sul posto. Il silos, alto circa 40 metri, era stato riempito ieri sera e i due operai avevano il compito di verificare la chiusura del tetto.