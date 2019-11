Cadaveri trovati nel Tevere e Lago di Iseo: avviate le operazioni di riconoscimento

E’ mistero per i due cadaveri trovati rispettivamente uno nel Tevere e uno dentro il Lago di Iseo. Chi sono questi due uomini?

Due posti in Italia si tingono di giallo con il ritrovamento di due cadaveri, uno nel Tevere e uno nel Lago di Iseo.

Cadavere di uomo nel Lago di Iseo

Mistero nel Bresciano con il ritrovamento del corpo di uomo vicino alla passeggiata della bellissima cittadina affacciata sul Lago.

Il suo corpo è stato notato da alcuni passanti a pochi metri dalla passeggiata: immediato l’arrivo delle Forze dell’Ordine e delal Scientifica che hanno esaminato il corpo.

L’uomo non possedeva alcun documento e si sta cercando di capire cosa possa aver provocato la sua morte. Anche l’identificazione è in corso e gli inquirenti non escludono che possa essere stato portato lì dalla corrente.

Ora è all’ospedale civile di Brescia dove si indaga anche tra le persone scomparse, se possano o meno corrispondere ad un primo profilo dell’uomo per poi andare avanti con l’esame del DNA.

Cadavere di uomo nel Tevere

Stesso discorso è accaduto a Roma, dove è stato trovato un uomo nel Tevere all’altezza del Ponte della Musica.

Lo hanno ritrovato questa mattina alle 10.30 e le prime informazioni evidenziano una età compresa tra i 40 e 50 anni. Anche in questo caso non sono stati trovati i documenti e sono partite le indagini per una identificazione aiutandosi con le persone scomparse.

A dare l’allarme un passante che mentre passeggiava ha notato la sagoma di un uomo galleggiare lungo il Tevere. Ora sarà compito della Polizia Scientifica cercare di capire cosa sia accaduto a quest’uomo, dopo che i Vigili del Fuoco lo hanno recuperato dalle acque.