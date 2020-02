Cadavere trovato sugli scogli a Siracusa: la misteriosa morte di Salvatore Petruzzello

È di Salvatore Petruzzello il corpo trovato sugli scogli a Siracusa: che cosa gli è accaduto? Ecco i primi aggiornamenti

Il cadavere trovato sul molo di Siracusa è di Salvatore Petruzzello, un ragazzo molto amato dalla comunità. Ora è mistero su cosa possa essergli accaduto.

La terribile morte di Salvatore

Alcuni passantei passeggevano vicino al molo quando hanno notato qualcosa di strano sugli scogli. Lanciato l’allarme gli inquierenti hanno trovato il cadavere del ragazzo di 27 anni sulla scogliera.

La vicenda per ora è avvolta dal mistero e la Procura ha aperto una indagine per comprendere le cause di questa strana morte. È stata disposta l’autopsia che dovrebbe essere eseguita entro la giornata di oggi, come si evince dai media locali siciliani.

Al Porto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia di Stato, la Capitaneria di Porto al fine di recuperare la salma. Non è chiaro se il giovane ragazzo sia scivolato dopo un malore, sia stato spinto o abbia compiuto un gesto volontario: per ora tutte le ipotesi sono al vaglio degli inquirenti.

Chi era Salvatore di 27 anni?

Un ragazzo molto amato dalla comunità di Siracusa che svolgeva l’attività di volontariato presso la Protezione Civile. Un ragazzo a modo, educato e sempre pronto ad aiutare il prossimo.

Su Facebook tantissimi messaggi per ricordarlo e per cercare di stare vicino alla famiglia, distrutta dal dolore.

Nelle prossime ore si avranno maggiori aggiornamenti su questa vicenda misteriosa.

In aggiornamento