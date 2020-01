Cadavere nel sacco a pelo, svolta nel caso: arrestato il sospettato del delitto

Cadavere nel sacco a pelo, svolta nel caso: scattano le manette per...

C’è una svolta nel caso del cadavere nel sacco a pelo con l’arresto della persona sospettata dalla Polizia

Il cadavere nel sacco a pelo ha ora un sospettato e la polizia ha appena effettuato l’arresto di una persona per omicidio.

Aggiornamento ore 13.00

Dopo cinque mesi di indagini e sospetti in merito al figlio e alla nuora, si conferma che Adriana Gomes sia stata arrestata con l’accusa di omicidio e occultamento di cadavere.

Secondo gli inquirenti la donna avrebbe ucciso la suocera per beneficiare dell’eredità. Per questo motivo le avrebbe dato una dose 10 volte superiore del farmaco di norma somministrato alla vittima, per poi trasportare il corpo dentro un sacco a pelo nella zona dove poi è stato ritrovato.

Le indagini sono ancora in corso, per comprendere ancora alcuni dettagli oscuri della vicenda.

Aggiornamento ore 11.50

Secondo i primi aggiornamenti e come si evince da La Nazione, in manette sarebbe finita la nuora della vittima – Adriana Gomes che si trova ora nel carcere di Sollicciano.

Si attendono aggiornamenti dopo la conferenza stampa delle ore 12.

Il caso di Maria Simonetta Gaggioli

Maria Simonetta Gaggioli è la donna di 72 anni trovata morta dentro un sacco a pelo per puro caso. Ritrovata in avanzato stato di decomposizione da un gruppo di persone che stava ripulendo la strada della Vecchia Aurelia, a seguito di un incidente tra due auto.

Era il 3 agosto e dopo alcuni controlli era stata confermata la sua identità grazie ai gioielli e al riconoscimento da parte del figlio. I risultati dell’autopsia avevano rivelato che la donna non fosse morta per cause naturali, ma a seguito di avvelenamento: la stessa aveva ingerito una quantità maggiore del medicinale prescritto dal medico.

L’arresto del sospettato di omicidio

Come si evince anche da La Nazione, questa mattina la polizia ha effettuato un arresto del sospettato di omicidio della donna. Per ora non è ancora emerso chi possa essere la persona incriminata: bisognerà attendere le ore 12 dove avrà luogo una conferenza stampa: gli inquirenti illustreranno gli sviluppi e la motivazione che ha portato all’arresto di questa persona.

Si ricorda che il figlio e la nuora risultano indagati per omicidio e occultamento di cadavere.