Cadavere di donna, trovato in un capannone a Livorno dopo un rave party

Il cadavere di una donna è stato trovato in un capannone, lo stesso dove si è svolto un rave party a Livorno

Il cadavere di una donna non ancora riconosciuto è stato trovato a Livorno, dopo un rave party. Ma chi è e come è morta?

Aggiornamento 14.30

La donna ha 30 anni ed era residente a Vecchiano Pisa seppur di origini romane. E’ ora in corso un accertamento per capire se la stessa sia morta nel luogo del ritrovamento oppure da un’altra parte.

E’ stata ritrovata dopo una chiamata anonima da parte di un uomo al 118, che non ha lasciato alcun dettaglio. Sequestrati anche due furgoni con materiale di suono e intrattenimento.

Donna non identificata morta a Livorno

Nel fine settimana nella zona di industriale di Stagno è stato organizzato un rave party, dove i partecipanti sono arrivati da ogni parte d’Italia. Si è concluso ieri sera ed ha lasciato dietro di sé tantissime polemiche e commenti da parte degli abitanti del luogo.

Oltre a questo però fonti locali divulgano la notizia del ritrovamento di una donna morta in circostanze per ora misteriose, non identificata. Il 118 ha confermato il decesso e il fatto che si tratti di una ragazza giovane: sarà ora cura degli inquirenti occuparsi dell’identificazione e di capire come sia morta.

Le parole del Sindaco contro i rave party

In pochi mesi nello stesso luogo si sono svolti sino a tre rave parties che hanno mandato gli abitanti e il Sindaco su tutte le furie. Lo stesso – Luca Salvetti – ha postato le sue parole sul social Facebook:

“si tratta di una questione molto seria dal punto di vista dell’ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini coinvolti”

La Cgil ha inoltre denunciato che in questa ex fabbrica sono presenti materiali pericolosi e cancerogeni – sul tetto e sulle pareti.

Sempre il Sindaco conferma che in queste ore sarà sua cura avanzare richiesta al Prefetto per una riunione con i proprietari dell’immobile stesso per evitare uso improprio dello stabile e ritrovamenti come quelli di stamattina.