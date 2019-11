Vuoi migliorare la tua vista? Dovresti mangiare dei frutti in particolare: i cachi. Ecco perché.

Il cachi è un frutto invernale dolce e succoso originario della Cina sud-orientale.

Ci sono quattro diverse varietà; Cachi giapponese, americano, indiano e nero.

Il cachi è ricco di vitamina A, vitamina C, magnesio, potassio, beta-carotene e altre vitamine del gruppo B come zeaxantina, carotenoidi e minerali.

1. Protegge il sistema immunitario

La vitamina C è considerata una delle vitamine più efficaci e nutrienti nel sistema immunitario del corpo e si trova nella maggior parte dei frutti invernali poiché questa è la stagione in quali i nostri corpi sono più inclini a batteri e virus.

Mangiare un cachi al giorno aiuta il corpo a combattere i radicali liberi che lo danneggiano, quindi consumando il frutto aumenta la produzione di globuli bianchi, un processo che porta a ridurre il rischio di varie malattie.

2. Rendono sano il cuore

Mangiare un cachi è più efficace nel ridurre il rischio di malattie cardiache, ad esempio mangiare mele.

Un confronto iniziale tra i due frutti di un gruppo di ricercatori internazionali ha scoperto che i cachi contengono una concentrazione significativamente più alta di fibre alimentari, minerali e composti fenolici che aiutano a combattere l’aterosclerosi, che è la principale causa di malattie cardiache, infarti e ictus.

Secondo uno studio condotto in collaborazione con il Ministero della Salute israeliano e il Kaplan Medical Center, mangiare un cachi medio al giorno, circa 100 grammi, aiuta a prevenire l’aterosclerosi e varie malattie cardiache.

3. Aiuta a mantenere la salute degli occhi

Come la maggior parte della frutta e verdura arancioni, il cachi conteneva un composto benefico per il mantenimento della salute e della vista degli occhi.

La zeaxantina – che è uno dei carotenoidi alcolici più comuni in natura e forma il colore che va dal rosso al giallo – si trova nel frutto e fa parte delle sostanze importanti per la salute degli occhi.

Secondo uno studio pubblicato sul Journal of Food Chemistry, esiste un legame diretto tra il consumo di zeaxantina e il miglioramento della salute degli occhi, poiché questo composto agisce come antiossidante in grado di ridurre la degenerazione molecolare, la cecità notturna e la cataratta.

4. Proteggono dal cancro

Il cancro è una delle malattie più mortali nel nostro mondo e ci sono molti consigli per incorporare molti cibi diversi al fine di prevenire lo sviluppo della malattia.

Tuttavia, dovresti sapere che il cachi è uno dei frutti più consigliati da mangiare e consumare. Come già accennato, i cachi contengono antiossidanti che aiutano il corpo a combattere i radicali liberi che possono causare la distruzione delle cellule e la formazione di tumori cancerosi.

La presenza di vitamina A nel frutto, in combinazione con acido betulinico, arricchisce il sistema protettivo del corpo, che può rimuovere le tossine che sono altamente in grado di convertire le cellule sane in cancro.

Ricercatori coreani hanno suggerito che frutta come cachi e mandarino possono ridurre il rischio di sviluppare il cancro alla tiroide e prevenire lo sviluppo della malattia nelle fasi iniziali.

5. Migliorano la funzione digestiva

Il cachi è noto come un frutto che contiene una ricca quantità di fibre alimentari che è utile per migliorare il processo di digestione.

È importante notare che esistono due tipi di fonti di fibre: insolubili e solubili: il primo passa direttamente attraverso il corpo e non viene digerito mentre il secondo tipo viene digerito e fornisce al corpo importanti nutrienti.

Le fibre presenti nel cachi aiutano a liberare il tratto digestivo, prevenendo così la costipazione.

Inoltre, un altro vantaggio nella pulizia rapida del sistema digestivo è la sua capacità di prevenire le infezioni anali e aiutare anche nel trattamento e nella prevenzione di condizioni che portano al cancro del colon o alle emorroidi.