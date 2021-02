C’è Posta per Te, anticipazioni sabato 6 febbraio: ospiti, postini e storie

Un nuovo atteso appuntamento con il people show di Maria De Filippi in onda su Canale 5 con ospiti e storie da non perdere!

Nuove consegne di messaggi carichi di sentimento e speranza ed in studio numerosi ospiti vip, la formula vincente di C’è Posta per Te cattura ogni puntata moltissimi telespettatori.

Al timone del programma Maria De Filippi uno dei volti più amati del piccolo schermo.

Scopriamo tutto ciò che accadrà nella puntata di stasera, sabato 6 febbraio 2021 di C’è Posta per Te!

C’è Posta per Te, anticipazioni 6 febbraio: ospiti Ciro Immobile e Amendola

Alcune trasmissioni sono entrate nel cuore dei telespettatori. Una di queste è sicuramente C’è Posta per Te, che ormai da ben 21 anni intrattiene il pubblico il sabato sera.

Anche questo anno la nuova edizione, la 24’esima, è partita con il botto: lo share registrato nelle prime tre puntate è stato come sempre da capogiro, stracciando la concorrenza.

Gli appassionati della trasmissione sanno bene che tra i momenti più attesi c’è sicuramente la partecipazione di ospiti vip che vengono coinvolti nella consegna della posta e danno il loro supporto ai partecipanti.

Nelle scorse puntate alcuni nomi molto apprezzati come Sabrina Ferilli e Can Yaman e questa sera, 6 febbraio, non sarà da meno.

Ad intervenire saranno infatti due professionisti di campi molto diversi ma entrambi molto amati dal pubblico.

Il primo ospite sarà Claudio Amendola, l’amatissimo attore romano storico protagonista dei Cesaroni e della più recente fiction di grande successo “Nero a Metà” .

A seguire il calciatore della Lazio e della Nazionale Ciro Immobile con la sua dolce metà Jessica Melena che già erano stati graditi ospiti nella scorsa edizione.

Gli ospiti vip come sempre faranno ridere ed emozionare il pubblico che verrà ancor più coinvolto nelle storie raccontate!

People show campione d’ascolti: i nuovi postini

La formula di C’è Posta per Te piace da un ventennio e la ragione è semplice ed allo stesso tempo geniale: i veri protagonisti sono i sentimenti, le emozioni vere ed intense che telespettatori ed il pubblico in studio conoscono bene.

Punto forte del programma oltre a Maria De Filippi, perfetta nel suo compito di raccontare le storie e mediare tra i protagonisti, anche i postini.

Per questo anno i quattro postini che si dedicheranno alla consegna della posta nelle varie città italiane saranno Marcello Mordino, Chiara Carcano, Andrea Offredi e Gianfranco Apicerni.

I destinatari delle lettere decideranno di aprire la busta e quindi di ascoltare il messaggio e mettere da parte i dissapori passati o preferiranno chiudere la busta?

Per scoprirlo non resta che sintonizzarsi su Canale 5 sabato sera a partire dalle 21.20 o rivedere gratuitamente on demand ogni storia sul portale Witty Tv.

Per non vuoi perderti nessuna anticipazione sulle prossime puntate di C’è Posta per te continua a seguirci!