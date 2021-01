Bustine di tè usate, veri elisir di bellezza: ecco perché non devi buttarle

Bustine di tè usate, veri elisir di bellezza: ecco perché non devi...

Le bustine di tè usate sono un ottimo rimedio di bellezza. Pertanto, non buttarle e scopri come utilizzarle per la tua beauty routine.

Bere tè alle erbe e tè verde, senza dubbio, giova al tuo corpo e alla sua salute generale.

La maggior parte di noi, però, smaltisce le bustine di tè una volta utilizzate. Tuttavia, queste bustine di tè usate hanno anche una serie di vantaggi bel la bellezza e la salute.

Se ti stai chiedendo quali sono, ecco alcuni trucchi da mettere in atto, utilizzando le bustine di tè per rendere più bella la tua pelle.

Esfolia la pelle

Il contenuto di una bustina di tè può fungere da ottimo scrub per la tua pelle.

La consistenza ruvida del tè esfolia la pelle dall’interno e la purifica.

Aiuta a liberare i pori e rimuove eventuali cellule morte, sporco e altre impurità che potrebbero essere presenti nella pelle, rendendo la pelle luminosa.

Sgonfiare le borse

Notti lunghe, faticose e insonni possono rendere i tuoi occhi spenti e stanchi.

Il modo migliore per curare il gonfiore sotto gli occhi è posizionarvi sopra delle bustine di tè fredde per circa 15 minuti. Agiscono immediatamente e leniscono gli occhi.

Lenire ustioni ed eruzioni cutanee

Se hai la pelle sensibile, è probabile che tu sia abbastanza incline ad avere eruzioni cutanee e scottature solari.

Le bustine di tè possono essere utilizzate per lenire la pelle e calmare tale condizione.

Metti in frigo un paio di bustine di tè per circa 30 minuti. Una volta raffreddate, posiziona le bustine sull’eruzione cutanea e lasciale riposare per 15 minuti.

I nutrienti presenti nella sacca riducono qualsiasi infiammazione e aiutano a calmare l’eruzione cutanea. Fatelo almeno due volte al giorno per ottenere i migliori risultati.

Tiene a bada l’invecchiamento precoce

La tua pelle inizia a perdere la sua elasticità nel tempo, diventando sempre più cedevole ogni giorno che passa. A peggiorare le cose, le cattive abitudini quotidiane: così arrivano le rughe premature e linee sottili sulla tua pelle.

Prepara una maschera al tè verde trasferendo il contenuto delle bustine di tè verde usate in una ciotola e mescolando con qualche goccia di limone e l’estratto di aloe vera.

Successivamente, applica la miscela sul viso e sulla regione del collo e lasciala agire per 5-10 minuti, prima di risciacquare con acqua tiepida.