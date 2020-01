Busta Paga lavoratori 2020: in arrivo il taglio del cuneo fiscale oltre...

Lavoro: dal 1° luglio scatta il taglio del cuneo fiscale a favore dei lavoratori dipendenti

Sono 901.000 i lavoratori che potrebbero essere interessati, in tutto o in parte, dal taglio del cuneo fiscale 2020.

La legge di Bilancio 2020 prevede l’istituzione di un Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti con reddito fino ai 35 mila euro annui, con dotazione di 3 miliardi di euro per il 2020 e di 5 miliardi annui dal 2021.

Taglio cuneo fiscale 2020: chi interesserà?

Il taglio del cuneo fiscale 2020 interesserà la platea di lavoratori che guadagnano fino a 35.000 euro l’anno: a stabilirlo è la Legge di Bilancio 2020 – come si evince anche dal Sole 24 Ore.

Lo sgravio fiscale si aggiunge al bonus Renzi da 80 euro al mese, ma il Governo sta definendo i criteri operativi insieme ai sindacati.

Tale novità interesserà esclusivamente i lavoratori dipendenti, mentre per il momento sfuma l’ipotesi di una riduzione più marcata del costo del lavoro per le aziende, ma questa sarà il passo successivo.

Il bonus al 100% per l’assunzione di apprendisti di primo livello sarà riconosciuto ed interesserà solo ed esclusivamente solo le imprese con meno di 9 dipendenti.

Chi sarà escluso?

Al momento restano esclusi dal taglio cuneo fiscale 2020 gli oltre 4 milioni di contribuenti che rientrano nella no tax area, ovvero coloro che hanno redditi fino a 8.000 euro l’anno.

Questa platea di contribuenti potrà beneficiare del reddito di cittadinanza.

Cuneo fiscale in Italia

Nell’Eurozona l’Italia occupa il terzo posto: il cuneo fiscale medio per un lavoratore in Italia è al 47,9%, quasi 12 punti sopra la media OCSE (36,1%).

Un lavoratore (senza famiglia) è sottoposto a un cuneo fiscale del 47,9%, di cui il 31,2% è rappresentato dai contributi previdenziali e il 16,7% è rappresentato dalle imposte personali sul reddito.

Cuneo fiscale e Bonus Renzi 2020

Il Cuneo fiscale si aggiunge al Bonus Renzi da 80 euro al mese, e per il 2020 vale circa 240 euro per chi guadagna fino a 25 mila euro e 480 euro per chi guadagna tra 26.500 e 35 mila euro annui.