Bus investe pedone a Genova, neonato a bordo batte la testa: è in gravi condizioni

Il piccolo era insieme alla mamma, quando per una brusca frenata del conducente è caduto.

Trasferito in codice rosso all’ospedale Gaslini di Genova, le sue condizioni sono piuttosto serie.

Incidente a Genova

Un drammatico incidente quello avvenuto questa mattina a Genova. Un bus della linea 1 ha investito un pedone in via Bruno Buozzi. Il conducente del mezzo, per evitare di travolgere in pieno il pedone, ha effettuato una brusca frenata.

Come riferisce anche Fanpage, ad avere la peggio è stato un neonato di appena 20 giorni. Il piccolo era in braccio alla madre, quando, per via della frenata, è scivolato via dalle braccia della donna, finendo rovinosamente a terra.

Trasferito in ospedale: in gravi condizioni

Il piccolo è stato quindi trasferito d’urgenza all’ospedale Gaslini di Genova e le sue condizioni sono ritenute molto gravi. La frenata ha provocato la caduta del neonato, che ha battuto con la testa sul pavimento dell’autobus, rimanendo schiacciato tra il corpo della mamma ed un supporto metallico del mezzo.

Il bambino è già stato sottoposto ad un intervento chirurgico molto delicato, durato diverse ore, dopo essere stato stabilizzato all’arrivo nel pronto soccorso dell’ospedale.

A seguito dell’operazione, il bambino verrà trasferito in terapia intensiva: vista la gravità delle sue condizioni di salute i medici dell’ospedale Gaslini hanno quindi deciso di non sciogliere la prognosi, che resta riservata.

Nell’incidente sono rimaste ferite anche altre due persone, ma non in maniera grave. Sulla dinamica del drammatico sinistro sono in corso indagini della polizia, che dovrà quindi accertare se le responsabilità dell’impatto siano da addurre al conducente o ad un’imperizia del pedone che ha attraversato la strada al momento dell’arrivo del mezzo.