Burro di arachidi: non fa ingrassare e fa bene alla salute, scopriamo perché

Il Burro di arachidi è buonissimo e non fa ingrassare! Se mangiato in certe dosi vi aiuta a perdere peso e non solo: scopri perché fa bene alla salute.

Pensare che il burro di arachidi sia dannoso è sbagliato, non fa ingrassare se mangiato senza esagerare anzi fa molto bene alla salute.

In Italia il consumo di questo burro non è ancora diffuso come negli Stati uniti ma già negli ultimi anni si trova molto più facilmente in tanti supermercati.

È energizzante e ad alto contenuto di proteine e grassi buoni, l’ideale se state seguendo una dieta chetogenica.

Fa bene alla salute e soprattutto non fa ingrassare: bisogna mangiarlo in quantità misurate per non assumere troppe calorie e grassi tutti insieme ma 1-2 cucchiaini al giorno saranno:

ottimi per la salute

soddisfacenti per le vostre papille gustative

vi sentirete 2 volte più sazie

Il burro di arachidi non è da evitare: fa perdere peso

Il burro di arachidi non va demonizzato ed evitato come la peste solo perché è un alimento calorico.

È vero che possiede molte calorie (588 kcal per 100g di prodotto) ma non arriverete mai a mangiarne così tanto perché è un alimento dal grande potere saziante, 1-2 cucchiaini e sarete apposto!

Uno studio scientifico pubblicato sul British Journal of Nutrition ha confermato che mangiare un cucchiaino di burro di arachidi a colazione seguendo una dieta bilanciata e facendo attività fisica vi aiuterà a perdere peso.

Sentendovi molto sazie non introdurrete altre calorie in corpo fino al pasto principale e non arriverete al pranzo troppo affamate: il senso di sazietà dura fino a 6 ore dopo averlo mangiato, sarà più semplice dimagrire.

Soprattutto se siete dei soggetti attivi e amate fare sport questo alimento è prezioso come l’oro: energizzante, fonte di proteine che ristabiliscono la massa magra e carburante per macinare ore di allenamento al massimo della performance.

Come tutti gli alimenti ad alto contenuto calorico non bisogna abusarne facendone un uso smodato.

Trovate il vostro equilibrio alimentare e godetevi un goloso cucchiaio di burro di arachidi in serenità.

I benefici che apporta al vostro corpo se mangiato con moderazione sono molti:

ricco di vitamine

antiossidante perché ricco di folati e grassi buoni che contrastano il precoce invecchiamento cellulare

ristabilisce l’equilibrio del colesterolo nel sangue

ricco di ferro e magnesio quindi ottimo per riequilibrare le funzioni intestinali compromesse

