Burioni spiega: “Essere asintomatico non significa essere sano”

Il post scritto dal virologo Roberto Burioni sul sito Medical Facts è un vero e proprio attacco alla disinformazione. L’uomo, infatti, avrebbe dichiarato di leggere in giro diverse notizie false riguardo il Covid-19.

Nella fattispecie Burioni farebbe riferimento agli asintomatici che per qualcuno sarebbero addirittura sani e non malati. Nel corso del lungo articolo il virologo sottolinea proprio il significato della parola asintomatico, ossia senza sintomi.

“Asintomatico significa senza sintomi, il che in numerose condizioni cliniche non significa per niente non essere malati. I tumori nelle fasi iniziali non danno sintomi, lo stesso vale per l’Aids per molti anni”.