Burger di patate senza uova e carne: ricetta salutare ed estiva in 15 minuti

Burger di patate senza uova e carne: ricetta salutare ed estiva in...

La ricetta dei Burger di patate senza uova è davvero imperdibile: salutare, facile e squisita sarà pronta in soli 15 minuti.

Provate anche voi questi libidinosi Burger di patate senza uova: una ricetta facile e veloce con pochi ingredienti sani e gustosi.

Sono amatissimi dai vegetariani ma realmente apprezzati da tutti: anche i vostri figli ci andranno matti e vi chiederanno senz’altro di fare il bis.

Facilissimi e veloci da preparare, in 15 minuti li avrete già messi in forno!

Potete usare un qualunque formaggio spalmabile che avete in frigorifero: robiola, philadelphia, stracchino o altri simili sono l’ideale per questa ricetta.

I burger di patate sono appetitosi e morbidi: hanno una crosticina esterna invitante e dorata a cui non saprete dire di no.

Sapete che si possono preparare in anticipo? Preparateli anche qualche ora prima, ad esempio la mattina, per cuocerli poi successivamente nell’arco della giornata.

Sono una fonte di energia e vitamine, perfette per chi fa sport ma anche per chi è dieta perché salutari e genuini: basterà semplicemente non eccedere con le porzioni.

Le spezie non vi piacciono? Omettetele dalla ricetta per un sapore meno costruito e semplice. Se le amate invece abbondate con la paprika dolce che sposa perfettamente con il formaggio!

Vediamo tutti i passi da seguire per preparare i burger di patate senza uova in modo facile e veloce.

Burger di patate senza uova

Ingredienti

1200g di patate gialle

130g philadelphia oppure stracchino (o simili)

60g parmigiano grattato

1 spicchio di aglio rosso

rosmarino q.b.

1 noce di burro

40g fecola di patate

1 cucchiaino di paprika dolce ( o piccante se preferite)

1/2 cucchiaino di curcuma

sale e pepe q.b.

olio evo q.b.

Preparazione

Preriscaldate il forno a 200° e prendete una teglia da forno di dimensioni standard. Foderatela con un foglio di carta forno leggermente unto con olio evo. Lavate e sbucciate le patate, tagliatele in 4 pezzi. Mettete sul fuoco una pentola di acqua calda, quando bollirà tuffateci le patate. Quando saranno cotte scolatele e mettetele in una terrina, schiacciatele con l’uso di una forchetta oppure se preferite uno schiaccia patate. Aggiungete nella terrina il parmigiano, il formaggio spalmabile che avete scelto e mescolate. Unite la fecola di patate, la noce di burro, l’aglio schiacciato, sale pepe e le spezie. Pulite il rosmarino, tritatelo e unitelo al resto. Mescolate con una forchetta e amalgamate bene tutti gli ingredienti. Ungete le mani con un po’ di olio evo in modo che il preparato non si appiccichi. Prelevate un pugno abbondante di impasto alla volta, dategli la forma di un burger delle dimensioni che più preferite e posizionateli sulla teglia. Un filo di olio su ogni burger di patate e infornate a 200° per 20 minuti, 3 minuti di grill finale e saranno pronti da gustare!

Buon appetito!

