Buoni propositi: la lista perfetta per affrontare il nuovo anno

Nuovo anno, nuova lista di buoni propositi. In questo articolo, ti spieghiamo come stilare la lista perfetta per raggiungere i propri obiettivi nel 2021.

La fiducia nell’anno nuovo, stavolta, è tanta come sono diversi i nostri buoni propositi.

La lista perfetta

Probabilmente la tua lista dei buoni propositi del 2020 è stata spazzata via dalla pandemia. Il virus ed il lockdown hanno obbligato molte persone, a rivedere le proprie priorità e a riconsiderare molte cose nella propria vita.

Ecco perché, nel 2021, sembra ancora più importante cercare di avere una minima progettualità. Sedersi a tavolino e stilare la lista dei buoni propositi per i mesi che verranno, può rivelarsi quanto mai utile, per provare ad avere sotto controllo la propria vita.

Sì, provare, perché, ovviamente, potrebbero esserci altri fattori indipendenti dalla nostra volontà. Probabilmente, i primi mesi del 2021 ricalcheranno quelli del 2020, con restrizioni e mascherine. Non si può pensare che, con uno schiocco di dita, la pandemia finisca con le prime dosi di vaccino.

Come stilarla

Secondo molti esperti, il segreto di un successo dei proprio buoni propositi e, quindi, dei propri obiettivi è crearne di raggiungibili.

Una lista perfetta dovrebbe rispettare la regola S.M.A.R.T.. Cosa significa? E’ un acronimo. La lettera S sta per specific ovvero l’obiettivo deve essere preciso, puntuale e non mai troppo astratto. M sta per measurable ovvero è meglio settare un quantitativo preciso nei propri obiettivi; A sta per attainable ovvero gli obiettivi devono essere raggiungibili; R sta per reasonable ovvero obiettivi ragionevoli e rilevanti per noi stessi; T sta per time ovvero è importante stabilire un tempo specifico in cui raggiungere i propri obiettivi.

Dopo aver stilato una lista SMART sarebbe bene applicare il principio if then. Si tratta di una strategia che permette di poter portare a termine i propri obbiettivi considerando vari scenari possibili.