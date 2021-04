Scopriamo cosa accadrà nelle prossime puntate della fiction con Raoul Bova e Serena Autieri in onda su Canale 5 in prima tv assoluta.

Buongiorno mamma ha debuttato la scorsa settimana con una puntata che ha avuto un grande successo. Mercoledì 28 aprile e mercoledì 5 maggio andranno in onda i due prossimi episodi e le sorprese saranno molte: quali segreti nasconderà il passato di Guido?

Buongiorno, mamma! 2′ puntata del 28 aprile: il primo bacio di Sole

La storia di Anna e Guido e dei loro figli ha debuttato lo scorso mercoledì con ottimi risultati.

Questa settimana la fiction per la regia di Giulio Manfredonia torna mercoledì 28 marzo e protagonista sarà ancora Raoul Bova che nel ruolo del preside Guido capirà come l’amore per la moglie Anna (Maria Chiara Giannetta), in coma da diverso tempo, non si è mai spento.

Nel frattempo un segreto di Agata (Beatrice Arnera) verrà scoperto da Colaprico: il vicequestore verrà a conoscenza del fatto che la ragazza è figlia di Maurizia.

Nella famiglia di Guido inoltre a vivere un momento tormentato è anche la giovane Sole che durante una festa ha bevuto troppo e ha dato il suo primo bacio senza ricordarsi nulla. Intanto tra Guido e la collega Miriam si instaura un rapporto di confidenza e la donna lo spinge a cercare di affrontare i problemi che lo tormentano.

Anche Jacopo sarà messo alla prova da ciò che accadrà a Greta che proverà a difendere.

Buongiorno, mamma! 3′ puntata: segreti del passato tornano a tormentare Guido

Il prossimo episodio della fiction è previsto, in assenza di variazioni di palinsesto, per il prossimo mercoledì 5 maggio 2021.

Anche la prossima puntata si preannuncia piena di colpi di scena per la famiglia di Guido che prende consapevolezza anche la giovane Agata potrebbe essere fonte di problemi.

Sole inoltre non vorrà rivelare chi è in realtà il padre del bambino che aspetta.

Il vicequestore Colaprico sarà alle prese con le indagini sulla scomparsa di Maurizia. Francesca intanto sarà tormentata dai ricordi della sua infanzia ma non sarà l’unica a preoccuparsi del passato. Anche Guido infatti sarà preso dal pensiero che il suo passato possa tornare a creargli dei problemi.

Questo pensiero gli impedirà di stare accanto alla figlia Sole. Sarà ancora una volta Miriam a cercare di aiutarlo a fare chiarezza nella situazione.

Per scoprire cosa accadrà non resta che seguire i prossimi appuntamenti con la fiction di Canale 5 Buongiorno mamma e rivedere le puntate già andate inonda su Mediaset Play.