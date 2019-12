Buone Feste 2019, gli auguri di Natale con il doodle di Google del 25 dicembre

Buone Feste 2019 è il motto di Google per il suo doodle del 25 dicembre e per i precedenti già vissuti in questi giorni. Cosa ci vuole raccontare oggi?

Semplicemente buone feste 2019 per il colosso Google che festeggia il Natale con il suo doodle del 25 dicembre. Scopriamo il viaggio di Babbo Natale.

Il doodle di Google del 25 dicembre

Inutile negarlo ma ogni giorno quando si apre il browser si è curiosi di scoprire quale sia il nuovo doodle di Google. Oggi 25 dicembre si va avanti con il filone iniziato il 23 dicembre per augurare un buon Natale nei paesi dove si festeggia questa tradizione.

Negli anni i doodle delle festività sono cambiati e la grafica è sempre molto fantasiosa. Per il 2019 si è pensato a qualcosa di semplice come delle palle tradizionali ornate da delle lucine colorate: un modo per restare in linea con tutto quello accaduto durante tutto l’anno? La semplicità vince sempre.

Questi doodle particolari andranno avanti sino al 6 gennaio 2020 e non vediamo l’ora di scoprire quali saranno gli anni – come un calendario dell’avvento ma successivo al 25 dicembre!

Il viaggio di Babbo Natale

Ma non è tutto, perché se si clicca sotto il doodle si potrà scoprire in tempo reale il viaggio di Babbo Natale. L’idea è stata pensata per i bambini che vogliono sapere dove si trova l’uomo più atteso dell’anno.

Il colosso permette di vedere la sua traiettoria, mentre guida la slitta e mentre consegna i regali, facendoli scivolare giù da un camino: l’animazione è perfetta accompagnata dai dati di quanta distanza sia già stata percorsa e quanti regali siano stati già consegnati. Da provare assolutamente!

Non ci resta che augurarvi Buon Natale!