Buon Compleanno Mr.Grape, le curiosità sul film con Depp e Di Caprio

Sai tutto su Buon compleanno Mr. Grape? Scopriamo alcune curiosità relative al film e quando verrà trasmesso in prima serata su Cielo

Approfondiamo insieme tutti i dettagli riguardanti Buon compleanno Mr. Grape!

Il successo di Buon compleanno Mr. Grape

Buon compleanno Mr. Grape (What’s Eating Gilbert Grape) è un film del 1993 diretto da Lasse Hallström. Basata sull’omonimo romanzo di Peter Hedges, la pellicola è interpretata da Johnny Depp, Juliette Lewis e Leonardo DiCaprio.

Si tratta di uno dei film che segnò l’esordio di Leonardo DiCaprio e che gli fece ottenere la candidatura all’Oscar come miglior attore non protagonista.

Il canale di Cielo ha deciso di riproporre il film, mandandolo in onda stasera, lunedì 22 giugno 2020, in prima serata alle 21.15. Per l’occasione, scopriamo alcune curiosità relative al film!

Alcune curiosità sul film

Le riprese

Le riprese del film si sono svolte tra il 2 novembre 1992 e il 26 gennaio 1993 in Texas, USA.

La crew

La sceneggiatura del film è stata realizzata dall’autore dell’omonimo romanzo stesso, Peter Hedges, mentre la regia fu curata dallo svedese Lasse Hallström.

Il periodo difficile di Depp

Quello delle riprese del film pare che fu un periodo molto difficile per Johnny Depp. L’attore, più tardi, avrebbe dichiarato di aver addirittura torturato il partner DiCaprio sul set.

“Non so perché, lo torturavo. Davvero. Mi parlava in continuazione di videogiochi oppure mi chiedeva se volevo fumare con lui. Gli rispondevo: ‘No, non voglio fumare con te mentre ancora ti nascondi da tua madre, Leo’.”

L’entusiasmo di DiCaprio

L’attore ai tempi aveva appena 19 anni e venne contattato per interpretare un ruolo decisamente impegnativo. 4 anni prima dell’enorme successo che avrebbe ottenuto con Titanic, rivelò che avere la possibilità di lavorare con Depp fosse stato per lui come vincere alla lotteria.

Il riferimento

Nell’episodio intitolato “Immalgrado Steve” della serie “American Dad!” è presente un riferimento alla storia del film, vissuta da due scoiattoli.