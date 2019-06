Bullismo, ragazzina presa di mira dai compagni di classe: insultata e minacciata

Bullismo a Piacenza nei confronti di una ragazzina, minacciata e insultata giornalmente dai compagni di classe tanto da farla ammalare

Nel cuore di Vicenza ennesimo caso di bullismo, nei confronti di una ragazzina che si è ammalata a seguito delle continue prese in giro dei suoi coetanei.

Ragazzina minacciata, insultata e bullizzata dai compagni

La ragazzina voleva solamente andare a scuola, invece quelle ore di studio per lei sono diventate un incubo.

I compagni di classe l’hanno presa di mira, come succede oggi in maniera molto diretta e violenta, facendole passare ogni minuto nell’incubo. Non l’hanno mai toccata con un dito, mai aspettata fuori dal cancello ma l’hanno “demolita” psicologicamente.

Basta pensare che ogni giorno è stata minacciata, presa in giro, insultata e portata all’esasperazione. L’ultimo atto è stato creare una chat di gruppo su WhatsApp e inserirla, con un titolo inequivocabile “Noi ti odiamo”.

La vittima possiede anche una malattia invalidante, oggetto di schermaglie e minacce che si aggiungevano alle altre.

La malattia della ragazza bullizzata e la denuncia

La vittima di questo ennesimo episodio si è ammalata ulteriormente, dopo tutta l’ansia e la paura accumulata in tutto questo tempo.

Ora i sette studenti della scuola Media di Piacenza sono stati indagati per atti di bullismo, nei confronti della ragazzina. L’accusa nei loro confronti è di violenza privata continuativa, diffamazione, minacce.

Tutti e sette sono di età minore di 14 anni, per tale motivo non imputabili. Nonostante questo sono ritenuti responsabili dei gravi atti contro la vittima, e indagati dalla Procura per i minorenni di 14 anni.