“Sei grassa”, i bulli la insultano e lei si butta dal terrazzo: terribile vicenda a Cesena

Bullismo a Cesena, ragazza di 13 anni si butta dal terrazzo di casa

Un altro caso di bullismo: questa volta è successo a Cesena.

“Mi dicevano: sei troppo grassa”,

confida la ragazzina di 13 anni ai soccorritori del 118.

Il Corriere Romagna riporta che la ragazzina frequenta la seconda media e non hai mai parlato a nessuno dei “bulli” che la prendevano in giro.

In apparenza sembrava ben inserita nella classe.

Dopo il “volo” dal terrazzo di casa sono subito intervenuti i soccorritori del 118.

La tredicenne ha sottolineato che voleva togliersi la vita perché vittima di bullismo.

Adesso la ragazzina è sotto cura all’ospedale Bufalini ed è seguita dagli psicologi.

La Procura dei minori ha aperto un’inchiesta, si ipotizza l’istigazione al suicidio.

Tutti quanti sono rimasti scioccati: la famiglia della tredicenne non avrebbe mai immaginato che la figlia fosse vittima dei bulli.

Bullismo a scuola: un fenomeno in crescita

Sono i numeri a confermare che il bullismo a scuola sia un fenomeno in forte crescita.

L’American Academy of Pediatrics (AAP) ha voluto identificare e divulgare una serie di consigli utili per gestire situazioni di bullismo a scuola e per garantire la salute e la sicurezza di bambini e dei ragazzi.

Il bullismo può essere fisico, verbale o sociale ed episodi ad esso legati possono manifestarsi a scuola, sullo scuolabus, su Internet etc.

Nel caso in cui il proprio bambino sia stato preso di mira dai bulli è importante: