Bullet Journal, che cos’è e come si fa? L’agenda che fa impazzire le influencer di tutto il mondo!

L’agenda personalizzata, realizzata su misura per te esiste e si chiama bullet journal. Ecco a cosa serve e come realizzarla.

In un’epoca quasi completamente digitale c’è chi ancora sente il bisogno di scrivere e per questo esistono i bullet journal.

Che cosa è?

In un’epoca in cui tutto sembra volare su cloud e dispositivi digitali, il bullet journal, benché sia analogico, sta ottenendo un buon successo. Molto amato soprattutto da chi fa un lavoro legato al web ed alle arti grafiche, si tratta di un’agenda completamente personalizzata, realizzata con carta e compilata completamente a mano. Un’agenda che si modifica al modificarsi degli impegni e delle cose da annotare. Non mancano colori, disegni ed adesivi. Un’agenda che ricorda un po’ il diario scolastico degli anni ’90 in quanto a personalizzazione, reso più efficace da alcune linee guida e da un tocco più elegante. Per alcuni, il bullet journal non è un semplice quaderno ma un metodo per tenere in ordine la propria vita.

Come funziona

I bullet journal nascono per organizzare non soltanto gli impegni e gli appuntamenti di lavoro ma anche tutte le cose da fare durante il giorno. Che siano le pulizie, periodiche o quotidiane, o la lista della spesa, il bullet journal può ospitare anche appunti e pensieri. Perciò, questa agenda personalizzata, è in grado di poter tenere sott’occhio tutte le cose da fare e quelle fatte, migliorando un po’ la vita quotidiana. Un modo per motivarsi vedendo, giorno dopo giorno, i progressi fatti e gli obiettivi da raggiungere ancora.

Come realizzarlo

Per creare il tuo bullet journal potrai scegliere un semplice quaderno con fogli ad anelli, un quaderno con la copertina rigida o tutto ciò che ti aggrada. Pagine bianche, righe o quadretti non importa. Considera il numero di pagine e la solidità del supporto che sceglierai come la grammatura della carta. Non dimenticare di dotarti di penne, pennarelli, evidenziatori e tutto ciò che pensi possa esserti utile a rendere il tuo giornale più bello e piacevole da compilare. Una cosa che farà piacere soprattutto agli amanti della bella grafia. Questo genere di agende, infatti, vanno assolutamente compilati con un senso grafico ed estetico notevoli. Un altro elemento che non può assolutamente mancare sono gli adesivi. Saranno loro a dare quel tocco in più, ti aiuteranno a rimarcare qualcosa oppure semplicemente rendere più colorato il tuo lavoro.

Vediamo ora come andranno compilate le pagine bianche del taccuino che avrai scelto.

Indice (index) – ogni pagina andrà numerata, in questo modo, l’indice conterrà il contenuto, pagina per pagina del tuo giornale.

Programmi futuri (future log) – le pagine successive all’indice andranno compilate con i progetti e programmi che hai per il futuro. Che si tratti di corsi da seguire, vacanze da pianificare, potrai annotare tutto.

Mesi (monthly log) – dovrai disegnare/scrivere un vero e proprio calendario, con mesi, giorni ben indicati. Il calendario va scritto a doppia pagina: a destra scriverai le note per ogni giorno (es. compleanni), a sinistra gli obiettivi che intendi raggiungere.

Settimane (weekly log) – nelle pagine che seguono inizierai a scrivere tutti gli impegni della settimana divisi giorno dopo giorno: dall’appuntamento dal dentista alla serata libera con le amiche.

Legenda – il bullet journal va compilato con dei simboli. Ecco a cosa serve la legenda a decodificarli.

Collections – in questa sezione facoltativa potrai inserire una serie di obiettivi che vorresti raggiungere che siano dei libri da leggere, degli abiti da acquistare e quant’altro.

Se pensi di non essere in grado di realizzare da sola un bullet journal e, soprattutto, non riesci ad orientarti tra le cose da acquistare, niente paura. In commercio, infatti, esistono dei kit belli e pronti per realizzarlo senza troppa fatica.