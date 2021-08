Bugo lancia il microfono e abbandona il palco: è panico tra il pubblico

Ci risiamo! Bugo ha abbandonato di nuovo il palco durante una sua esibizione, scatenando il panico generale.

Continuate a leggere per scoprire nel dettaglio cos’è accaduto questa volta!

Il celebre cantante Bugo è diventato ancora più noto tra il pubblico televisivo per l’abbandono del palco dell’Ariston nel corso di Sanremo 2020.

A quanto pare, sembra che Bugo abbia di nuovo abbandonato un palco durante uno show.

Questa volta è avvenuto ad Ascoli Piceno, in occasione della notte bianca.

In quest’occasione, Bugo ha intonato di nuovo il brano sanremese, naturalmente senza le modifiche fatte da Morgan… a un certo punto, però, qualcosa è andato storto.

In base alle nuove normative introdotte dopo la pandemia, durante i concerti, il pubblico è obbligato a stare seduto, con la mascherina indossata, a vari metri di distanza dal palco.

Ed è proprio per tale ragione che pare che Bugo, a un certo punto, abbia sbottato e abbia urlato:

Dopo l’esclamazione, avrebbe abbandonato il palco.

Per Bugo, infatti, la situazione è davvero inaccettabile. Il cantante non tollera che la musica e i concerti abbiano subito un tale contraccolpo.

Successivamente, Bugo ha voluto ironizzare sulla vicenda, condividendo uno scatto in compagnia delle forze dell’ordine.

Nella didascalia si può leggere:

“Nella foto potete vedere il momento in cui mi preparavo per l’arresto, mentre invece loro volevano una foto con me ed io con loro!”