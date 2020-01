Istituto Comprensivo di via Trionfale: divisione degli alunni in base al reddito

Scoppia la polemica sul sito dellʼIstituto Comprensivo di via Trionfale a Roma: “Qui studia l’alta borghesia, i figli dei poveri vanno in un’altra sede”

In un plesso dell’ Istituto Comprensivo di via Trionfale ci studiano i figli “dell’alta borghesia” assieme ai figli dei lavoratori domestici e dei colf che lavorano per loro, mentre nella sede ubicata nel cuore del quartiere popolare di Monte Mario ci studiano tutti gli alunni di “estrazione sociale medio-bassa”.

Non solo: divisi anche per nazionalità.

È questo quanto è stato pubblicato sul sito dellʼIstituto Comprensivo di via Trionfale a Roma come si evince da TgCom e Il Fatto Quotidiano

Di qui è scoppiata una vera e propria “bufera” che sta facendo il giro del web e dei Social.

La stessa ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina è intervenuta sulla questione chiedendo

“ragioni motivate di questa scelta, che comunque non condivido”.

L’annuncio della divisione degli scolari è contro ogni valore costituzionale

Sulla questione è intervenuto anche il Sottosegretario Peppe De Cristofaro che si è detto “sconcertato” e sottolinea come la scuola stia andando contro ogni valore espresso dalla Costituzione.

Lo stesso De Cristofaro si è già attivato per richiedere l’immediata rimozione del contenuto pubblicato sul sito web.

Lo stesso Mario Rusconi, presidente dell’Associazione Presidi ANP-Lazio ha osservato che uno dei principali compiti fondamentali della scuola è quello di essere “inclusiva”.

L’inclusione scolastica è la vera chiave del successo formativo per tutti.

Anche l’esponente politico Nicola Fratoianni (Sinistra Italiana-Leu) sostiene che la divisione gli studenti è:

“una violazione delle norme della nostra Costituzione”.

Le ragioni “motivate” della scuola

Il comunicato della scuola spiega le ragioni della divisione degli alunni:

“l’ampiezza del territorio rende ragione della disomogeneità della tipologia dell’utenza che appartiene a fasce socio-culturali assai diversificate”.

Struttura organizzativa dell’Istituto di Via Trionfale

L’Istituto di Via Trionfale, nato nel 2012 dalla fusione di due istituti preesistenti, è costituito da quattro plessi che accolgono attualmente 5 sezioni di Scuola dell’Infanzia, 39 classi di scuola primaria e 8 classi di scuola secondaria di I grado.