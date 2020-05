Budino al cioccolato fatto in casa senza bustine e senza grumi, pronto in 7 minuti

La ricetta semplice e veloce del Budino al cioccolato Fatto in casa è senza uova e farina! Niente grumi e solo 7 minuti per prepararlo: un dessert goloso e rinfrescante, provatelo!

Niente bustine già pronte o addensanti chimici, una ricetta semplice e veloce per un budino al cioccolato fatto in casa totalmente genuino.

Non serve essere dei grandi pasticceri per prepararlo perché la ricetta è davvero semplicissima tanto da poter coinvolgere tranquillamente i bambini nella preparazione.

Con un procedimento veloce avrete preparato il vostro golosissimo budino al cioccolato in 7 minuti e non ci saranno grumi, promesso.

Niente uova o farina, perciò possiamo definirlo super leggero oltre che vegan e gluten free ovviamente! Userete soltanto 4 ingredienti per un budino delizioso: cioccolato, latte, amido di mais e zucchero.

Potete decorarlo con frutta secca o fresca, panna montata, biscotti sbriciolati o gocce di cioccolato, scegliete voi la decorazione che preferite!

Seguite questi semplici passaggi per realizzare una merenda sana, golosa e leggera!

Budino al cioccolato fatto in casa: Ingredienti e Preparazione

Ingredienti per 6 budini

500ml latte

120g zucchero bianco

40g amido di mais

30g cioccolato fondente a pezzetti

2 cucchiai di cacao amaro in polvere

1 vanillina

Preparazione

In una ciotolina setacciate tutte le polveri con un passino a maglie strette: amido, cacao e vanillina.

Mettete le polveri in una pentola antiaderente medio-piccola dai bordi alti, procuratevi una frusta (in silicone per non graffiare la pentola).

Accendete il fuoco a media potenza e versateci il latte, mescolate con la frusta senza mai fermarvi. Man mano che si scalda il latte il composto diventerà più denso, aggiungete il cioccolato a pezzetti e abbassate il fuoco. Continuate sempre a mescolare con la frusta.

Quando avrà raggiunto il giusto punto di corposità e densità spegnete il fornello e togliete la pentola dal fuoco. Impiegherà in totale circa 5-6 minuti da quando accendete il fornello.

Travasate il budino nei bicchieri già preparati, lasciateli raffreddare 10 minuti a temperatura ambiente e infine copriteli con della pellicola per alimenti.

Riponeteli in frigorifero a raffreddare per almeno 2 ore prima di servirli, vanno gustati ben freddi. Buona merenda!

