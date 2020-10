Bucato: come farlo asciugare in fretta in casa

Con l’arrivo del freddo e del maltempo arriva anche la preoccupazione di come asciugare in casa il bucato. Vediamo come farlo in fretta.

Far asciugare il bucato in casa è spesso un processo lento ed ingombrante.

Tanti panni da lavare

Asciugare il bucato in casa, quando piove e fa freddo, soprattutto se non si dispone di un’asciugatrice, può diventare un vero incubo. Che si tratti di una famiglia numerosa o di una persona sola, il dilemma resta lo stesso: come asciugare il bucato in casa velocemente?

In realtà, esistono alcuni stratagemmi che si possono adottare e che ti spiegheremo in questo articolo.

Come fare

Per prima cosa dovrai scegliere la stanza giusta dove stendere il tuo bucato che andrà disposto accuratamente sugli stendini. La stanza dovrà essere di una grandezza adeguata, in modo da consentirti di tenere gli stendini aperti senza intralciarti il passaggio. Considera che, stendendo in casa, l’umidità cresce del 30-40%. Per questo motivo, ti sconsigliamo le camere da letto. Consigliato il bagno, se ha la grandezza adeguata.

La stanza prescelta dovrà contenere almeno una finestra. In questo modo, potrai arieggiare la stanza di frequente. Meglio ancora se potessi lasciare la ribalta aperta. Comunque, non chiudere mai le porte della stanza. Se hai proprio fretta, potresti adoperare il trucco del ventilatore.

Per evitare accumuli, programma i giorni in cui fare la lavatrice. Se proprio non puoi farla una volta la settimana, non farne mai più di tre, in modo da far asciugare di volta in volta i panni. La lavatrice andrebbe fatta al mattino.

L’ambiente andrebbe deumidificato, soprattutto se la giornata è uggiosa. Puoi usare la funzione dry del tuo deumidificatore. Se non hai il condizionatore, la stanza può essere deumidificata con sale e riso. Il sale, ad esempio va messo in un colino che va appoggiato, a sua volta, su un bicchiere vuoto.

Per i capi di lana, le nostre nonne erano solite metterli avvolti ad asciugare dentro gli asciugamani. In questo modo, l’asciugatura è più rapida.