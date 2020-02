Bucato, 6 errori del lavaggio in lavatrice assolutamente da evitare

Molti di noi commettono degli errori durante il lavaggio del bucato in lavatrice che sono davvero comuni. Scopriamo insieme quali sono quelli da evitare.

Fare il bucato sembra un’operazione quotidiana assolutamente banale e facile, ma in effetti non lo è per niente.

Sono tantissimi gli errori comuni che vengono compiuti durante il lavaggio dei panni sporchi e ne sono testimonianza i capi ingrigiti, macchiati e scoloriti che “escono” dalla lavatrice dopo un lavaggio.

La nostra Redazione di Letto Quotidiano ha selezionato per te i migliori consigli da seguire per fare un bucato in lavatrice davvero perfetto.

Vuoi scoprire tutti i tips? Bene, allora continua a leggere questa guida e metti in pratica le best practices.

Lavatrice troppo sporca

Per evitare capi sporchi e macchiati è fondamentale igienizzare la lavatrice ed evitare che si formino incrostazioni che possono celare brutte sorprese.

Lava almeno una volta alla settimana la lavatrice con due bicchieri di aceto bianco miscelato con dell’acqua.

Ricorda di controllare attentamente la gomma di silicone e di lasciare lo sportello del cestello aperte alla fine di ogni lavaggio in modo tale che non si formino muffe o cattivi odori.

Attenzione all’utilizzo dei detersivi

Evita di eccedere nell’utilizzo di troppi detersivi per il bucato, la quantità non garantisce una buona detersione del lavaggio.

Il nostro consiglio è quello di prediligere i detersivi “green” ed ecologici che rispettino l’ambiente e le fibre dei tessuti.

Attenzione alle temperature

Le alte temperature possono incidere negativamente sulla riuscita del capo e sulle fibre dei tessuti, che a lungo andare possono risultare danneggiati.

L’importanza del prelavaggio

In caso di capi con le macchie ostinate, è meglio optare per un prelavaggio e immergere il bucato in acqua e sapone di marsiglia prima di procedere al lavaggio in lavatrice.

Suddividere i capi

Un grave errore che tutti quanti compiano è quello di dividere i capi da lavare in lavatrice in base al colore (capi bianchi e colorati).

In effetti, è fondamentale dividere i capi anche in base al tessuto.

Evitare il sovraccarico della lavatrice

Per assicurare una perfetta riuscita del bucato è bene evitare il sovraccarico della lavatrice.