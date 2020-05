BTp Italia, per la nuova emissione raddoppio del premio fedeltà, al via dal 18 maggio

BTp Italia, per la nuova emissione raddoppio del premio fedeltà, al via...

BTp Italia: dal 18 maggio le nuove regole dell’emissione

Dal prossimo lunedì 18 maggio partirà la sedicesima emissione del BTp Italia: come annunciato dal Tesoro i fondi raccolti saranno destinati a far ripartire il sistema economico dopo la pandemia Covid-19 e a rifinanziare gli sforzi necessari per il sistema sanitario.

BTp Italia, Premio fedeltà raddoppiato

Una delle principali novità dell’emissione del BTp Italia riguarda il premio fedeltà ovvero il bonus che il Tesoro riconosce a quanti mantengono il BTp Italia fino alla scadenza.

Il Tesoro ha deciso di raddoppiare il premio, portandolo dal 4 per mille all’8 per mille e punta ad una emissione di dimensione ampia visto che lo scorso 23 aprile è scaduto uno dei BTp Italia più grandi della storia.

Sul mercato c’è quindi una ingente liquidità, che il Tesoro punta a coinvolgere garantendo una remunerazione speciale per i risparmiatori più fedeli.

BTp Italia: nessuna chiusura anticipata per il retail

Altra novità riguarda il fatto che il periodo di offerta destinato al retail, che va dal 18 al 20 maggio, a cui seguirà il periodo di offerta destinato ai risparmiatori istituzionali, non prevede l’ipotesi di chiusura anticipata.

Pertanto, tutta la richiesta che arriverà dai piccoli risparmiatori sarà soddisfatta e non ci sarà alcuna chiusura anticipata per i risparmiatori istituzionali.

BTp Italia: scadenza di 5 anni

Altra novità riguarda la scadenza di 5 anni.

Finora i BTp Italia hanno avuto scadenze comprese tra i 4 e gli 8 anni.

Per questa sedicesima emissione si è deciso di puntare su una scadenza nuova che sarà in grado di garantire i risultati migliori in un orizzonte temporale medio.

BTp Italia: acquisto telematico

Il BTp Italia dovrà essere acquistato direttamente su Internet, attraverso i servizi di home banking.

Si tratta di una delle modalità con cui il Ministero dell’Economia ha voluto rendere il BTp Italia più vicino a i piccoli risparmiatori.

La clientela retail opta spesso l’home banking come uno strumento privilegiato di acquisto del BTp Italia.