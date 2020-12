Era ‘la bruttina’ di Non è la Rai, oggi Alessia è completamente cambiata

Era ‘la bruttina’ di Non è la Rai, oggi Alessia è completamente...

Una metamorfosi che nessuno avrebbe mai immaginato: Alessia è ancora la ‘bruttina’? Ecco la Mancini oggi.

Tutte le ragazze di Non è la Rai speravano di diventare famosissime, Alessia Mancini era sicuramente tra queste. Purtroppo non tutte hanno avuto grande fortuna, lei si è difesa abbastanza bene nel mondo pericoloso e insidioso dello spettacolo.

Oggi ovviamente è molto cambiata e ha una vita abbastanza lontana dai riflettori. Qualche anno fa l’abbiamo vista di nuovo in Tv in un reality ma la vita che preferisce è sicuramente quella in cui fa la mamma h24.

Non è la Rai, Alessia Mancini oggi: com'è la 'bruttina' di Non è la Rai?

Sembra assurdo guardandola oggi, Alessia Mancini era soprannominata proprio così: la bruttina. Ma perché? Era semplice rispetto alle altre e sicuramente meno prorompente. Era anche un modo ironico per farla distinguere dalla altre. Chi è nata sul finire degli anni ’80 sicuramente avrà visto il nostro programma Non è la Rai.

Tantissime protagoniste del programma al tempo oggi sono note showgirl, altre purtroppo non hanno avuto la stessa fortuna o si sono completamente allontanate dal mondo dello spettacolo.

Alessia al tempo aveva solo 16 anni e aveva come compagne di avventura: Alessia Merz, Miriana Trevisan, Nicole Grimaudo e la colonna portante Ambra Angiolini. Dopo quell’esperienza Alessia è diventata una velina a Striscia La Notizia.

Dopo Non è la Rai infatti per la Mancini arrivò il momento di ricoprire il ruolo di velina sul bancone del Tg satirico Striscia la Notizia affiancando Marina Graziani nel 1997-1998.

Nella vita vita privata? Il matrimonio con un bello della Tv, Flavio Montrucchio nel 2003 dal quale ha avuto Mya e Orlando.

Alessia, cosa fa oggi? Il ritorno in TV

Appena ha potuto conciliare gli impegni in TV con il lavoro da mamma, Alessia ha partecipato al reality L’Isola dei famosi che purtroppo provocò una crisi tra lei e Flavio.

Oggi che hanno festeggiato i 20 anni di coppia i due stanno per dividere anche la conduzione di un programma: il coocking show Junior Bake Off Italia. Potrebbe vederlo su Real Time in tre puntate speciali e un gran finale il 25 dicembre. Alessia ha commentato così l’esperienza che sta vivendo col il suo compagno:

E’ la prima volta che lavoriamo insieme ma abbiamo avuto un periodo di rodaggio molto lungo. 17 anni di matrimonio e due figli grandicelli, quindi l’esperienza con i bambini non manca. Abbiamo cercato di portare un po’ di spensieratezza, di dare ai piccoli pasticceri la parte di coccola e di affetto facendo un po’ il loro papà e la loro mamma.

Insomma, sicuramente ci aspettano puntate all’insegna del buon umore e del senso di famiglia tipicamente natalizio.