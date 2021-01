Chi è Brunilde Habibi, dama di Uomini e Donne: età, percorso, curiosità

Ecco tutto quello che sappiamo sulla bella dama che sta facendo strage di cuori tra il parterre maschile di Uomini e Donne.

Brunilde Habibi è arrivata in trasmissione da qualche mese e ha già conquistato tutti, in particolare Armando Incarnato, Riccardo Guarnieri, Gero Natale e Leandro.

La donna è bellissima ed è più giovane di molte delle protagoniste del parterre femminile del trono over.

Ha solo 34 anni e fa concorrenza alle altre dame storiche del programma di Maria De Filippi. Scopriamo tutto su di lei!

Chi è Brunilde Habibi

Nasce il 15 Febbraio del 1987, sotto il segno zodiacale dell’Acquario, e ha quindi 34 anni.

Frequenta l’ITAS Giordano Bruno, dopo di che segue un corso in Visual e Merchandising presso la Nuova Accademia delle Belle Arti.

Dal 2011 la donna vive a Perugia, città nella quale lavora. Al momento è occupata in un negozio di abbigliamento.

In passato avrebbe lavorato anche come educatrice in un asilo.

Diventa nota al grande pubblico televisivo quando entra nel cast di Uomini e Donne come dama del trono over.

Il percorso a Uomini e Donne

Sin dall’arrivo a Uomini e Donne, Brunilde inizia a frequentare il cavaliere Armando Incarnato. I due instaurano un grande feeling ed escono più volte in esterna.

A un certo punto, però, la coppia ha delle tensioni per via delle svariate conoscenze della donna tra i cavalieri del parterre di Uomini e Donne.

Brunilde avrebbe giudicato Armando troppo invadente e lo avrebbe aggredito.

Nonostante la forte attrazione provata da Armando, è lo stesso cavaliere a voler interrompere la frequentazione a causa dell’intenzione di Brunilde di conoscere anche Riccardo Guarnieri e il nuovo cavaliere Leandro.

Inoltre, Incarnato ammette di non essere riuscito a passare sopra al momento intimo che ha avuto luogo tra Leandro e la dama.

Oggi, Brunilde sta frequentando anche il cavaliere Gero Natale.