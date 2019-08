Paolo Bonolis, la moglie straziata dalla morte della figlia di 9 anni di Luis Enrique: il triste addio sui social – Foto

Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, addolorata dalla morte della figlia di 9 anni di Luis Enrique: il triste addio alla piccola Xana sui social commuove i fan

Il mondo del calcio e dello spettacolo è vicino in queste ore al noto ex allenatore Roma e del Barcellona, Luis Enrique. In queste ultime ore si è spenta la sua bambina di soli 9 anni, la piccola Xana.

Dopo il messaggio di cordoglio di Bobo Vieri, anche la moglie del noto conduttore Paolo Bonolis, ha voluto dedicare un piccolo omaggio alla bambina, mostrandosi vicina alla sua famiglia con la mente e col cuore, e dimostrando un’enorme sensibilità nonostante il suo carattere molto forte che spesso la vede al centro delle polemiche.

Morta la figlia di Luis Enrique

Nelle ultime ore la famiglia del celebre allenatore australiano, Luis Enrique, è stata sconvolta dalla morte della sua bambina di soli 9 anni, Xana.

La piccola è deceduta dopo una battaglia durata 5 mese contro un cancro alle ossa, un osteosarcoma.

L’annuncio arriva dallo stesso allenatore su Twitter, il quale ha scritto:

“NOSTRA FIGLIA XANA, 9 ANNI, COLPITA DA UN CANCRO ALLE OSSA E’ DECEDUTA ALL’ETA’ DI 9 ANNI, DOPO AVER COMBATTUTO PER 5 INTENSI MESI CONTRO UN OSTEOSARCOMA”

Il messaggio di Cordoglio di Sonia Bruganelli commuove i fan

Un dolore immenso, quello dell’ex allenatore, al quale nessuno può rimanere indifferente. Tra gli abbracci e le parole di cordoglio, anche quelle della moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli.

La moglie del conduttore, ha voluto pubblicare su instagram una semplice foto, che ritrae la Piccola Xana con la maglia del Barcellona mentre sventola la bandiera della squadra.

Un post ermetico, in cui si legge semplicemente ‘Xana’. In determinate situazioni non ci sono parole che possano alleviare il dolore, o le parole giuste per esprimere ciò che si prova.

Un post che nella sua sensibilità e profondità, è stato comunque oggetto di polemica da parte di qualche utente, il quale in un occasione così drammatica ha avuto il coraggio di contestare la Bruganelli asserendo che, probabilmente, fino a qualche giorno fa non fosse neanche a conoscenza di chi fosse Xana e della sua battaglia.

Ma sono eventi, che come spiega qualcuno, in difesa della moglie di Bonolis, che fanno male a prescindere, soprattutto quando si è genitori, i quali non dovrebbero mai assistere alla morte di un figlio.

Ecco il post pubblicato da Sonia Bruganelli poche ore fa: