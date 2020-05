Brufoli da mascherina, cosa sono? Consigli pratici per eliminarli

I brufoli da mascherina, o Maskacne, sono un diffuso disturbo dermatologico causato dal Coronavirus. Come risolvere il problema? Semplici consigli pratici.

Il coronavirus ha cambiato vita e abitudini di tutto il mondo, l’Italia sta ripartendo con la dovuta calma e in sicurezza solo da qualche giorno con la Fase 2.

Indossare per tanto tempo la mascherina con questo caldo non fa bene alla pelle, per questo aumentano le eruzioni acneiche sul viso.

Si parla già di Maskacne (mask = mascherina + acne= brufoli), sempre più persone soffrono di disturbi dermatologici causati dalle mascherine.

Brufoli da mascherina, cosa sono e perché compaiono?

Le persone costrette per più di 2 mesi in lockdown hanno sviluppato disturbi di ogni tipo: stress e disturbi psicosomatici oltre a disordini alimentari come mangiare per fame emotiva oppure non mangiare per la troppa ansia.

Costretti a indossare le mascherine per tante ore coprendo il 70% del viso compaiono brufoli e bollicine solo nella zona coperta.

La pelle coperta dalla mascherina per ore è sofferente: i pori dilatati si otturano riempiendosi di smog, sebo, sudore e batteri. Compare perciò l’acne da mascherina!

La pelle non riesce a liberarsi dalle impurità perché soffocata dalla mascherina e l’insorgenza di brufoli e bollicine aumenta esponenzialmente con caldo, umidità e alti livelli di sudorazione.

Cosa fare per evitare la comparsa dell’acne da mascherina?

Ecco dei consigli pratici per frenare la comparsa dei fastidiosi brufoli da mascherina: