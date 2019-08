Brucia la Siberia: incendi devastano l’Artico, Trump chiama Putin “Vi aiutiamo noi!”

Siberia devastata dagli incendi: fiamme nell’Artico, distrutti oltre 3 milioni di ettari di foreste. Trump tende la mano a Putin

L’Artico continua a bruciare: da giugno scorso sono decine gli incendi che si sono sviluppati lungo le coste del mar Glaciale Artico, in Groenlandia, Russia, Canada e Alaska. Le fiamme non hanno alcuna intenzione di placarsi ed al momento si contano oltre 3,2 milioni di ettari di foreste distrutti, tra la Siberia e la Yacuzia.

A lanciare l’allarme è Greenpeace Russia dal momento che gli effetti dei disastrosi roghi in atto si starebbero spingendo fino agli Urali minacciando anche le popolazioni limitrofe. Non è un caso se ciò che sta accadendo nell’Artico è già stato ribattezzato come un disastro “senza precedenti”.

Incendi nell’Artico, petizione in Russia per chiedere stato di emergenza

La situazione rischia di aggravarsi sempre di più con il passare delle ore. I residenti della piccola cittadina di Tomsk, in Russia, hanno addirittura lanciato una petizione online affinché venga presto richiesto lo stato di emergenza da parte del governo. In breve tempo si contano oltre 800 mila firme raccolte.

A rendere ancora più disastroso lo stato attuale in Siberia e Yacuzia è il forte vento e le temperature sempre più elevate ben oltre la media del periodo. Nelle zone meno popolate, inoltre, gli interventi dei vigili del fuoco sono stati tardivi e ciò ha contribuito al peggioramento degli incendi. I roghi sono tali da aver reso gli interventi non solo estremamente pericolosi ma anche costosi. Ciò ha indotto ad affidarsi in diverse zone esclusivamente al monitoraggio tramite le immagini satellitari.

Trump tende la mano a Putin

Alla luce della gravità provocata dai copiosi incendi, il presidente Usa, Donald Trump ha deciso di tendere la mano al suo omologo russo, Vladimir Putin. Dal Cremlino fanno sapere di una telefonata intercorsa tra i due presidenti, durante la quale Trump avrebbe offerto un aiuto concreto per contrastare gli incendi che stanno devastando la Siberia.

L’ex funzionario del Kgb avrebbe ampiamente gradito, al punto da commentare: