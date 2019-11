Com’era la celebre Brooke Logan di Beautiful da giovane? Per lei il tempo si è fermato

Avete mai visto la bellissima Brooke Logan da giovane? Ecco com’era l’attrice agli esordi della sua carriera in Beautiful

Come si fa a non conoscere la bellissima Brooke Logan, protagonista indiscussa della fiction Beautiful ormai in onda da anni in TV. La bellissima Brook ormai è una veterana della fiction, ma non tutti sanno che Kelly è ormai da moltissimi anni che è nella serie.

Kelly Lang, Brooke Logan da giovane: bellissima ieri come ora

La protagonista di Beautiful, Brooke Logan è ormai nel cast della soap dal 1987 e il suo vero nome è Katherine Kelly Lang. Il suo è un volto molto noto nel cast di Beautiful, ma quello che in molti non sanno è che la bella Brooke,ha recitato anche in altri film.

La sua carriera però si è fossilizzata sulla soap di Beautiful iniziando da molto giovane, ma siete curiosi di scoprire la bella Brook agli esordi? Vediamolo insieme

La celebre Logan: ecco com’era da giovane?

La bella Kelly ha iniziato la sua carriera da attrice veramente molto presto, ma il ruolo che le ha cambiato la vita è stato quello che ancora oggi interpreta ovvero quello di Brooke. Kelly, infatti, è una delle protagoniste della soap ed è una delle donne più corteggiate e amate dal cast.

La sua prima apparizione nella soap infatti risale a molti anni fa, era molto giovane ma sempre bella come adesso. La sua bellezza però sembra essere congelata nel tempo rimanendo sempre bella e affascinante come all’ora.

L’attrice inoltre può vantare di essere una o forse l’unica delle protagoniste storiche della soap ancora presente nel cast. Inoltre quello che in molti non sanno è che Kelly, nel 2013, ha anche ricevuto un premio per gli Emmy Awards come miglior attrice non protagonista e non solo.

Molti la ricorderanno anche come una fantastica ballerina su Rai Uno, l’attrice ha infatti anche partecipato al programma di Milly Carlucci Ballando con le Stelle,dimostrando di essere anche una bravissima ballerina.