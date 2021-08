Britney Spears è incinta? i fan notano un dettaglio che non passa...

La celebre star, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato uno scatto senza veli. Le sue forme hanno scatenato i fan: il dettaglio che non è passato inosservato.

La regina del pop ha davvero infiammato il web questa volta, non solo per la sua disarmante bellezza ma anche perché sembra che sia in dolce attesa: scopriamo di più.

Britney Spears è incinta? il dettaglio incredibile

Poco fa, Britney ha condiviso una serie di scatti davvero molto sensuali in topless.

Inutile dire che la sua bellezza ha lasciato tutti a bocca aperta.

In quest’ultimo periodo condivide spesso immagini molto provocanti, infatti, nei post precedenti in tantissimi hanno notato che il suo seno è veramente cresciuto, come se fosse incinta.

La star ha deciso di mettere fine alle voci rivelando che non si è rifatta il seno ma è solamente aumentato perché sta mangiando più del solito.

Britney ha anche spiegato perché di recente ha iniziato a condividere immagini di se stessa con addosso pochi indumenti:

“E’ ​​perché sono nata in questo mondo nuda. Volevo vedermi in un modo più leggero…”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Britney Spears (@britneyspears)

Ha aggiunto:

“Sono una donna… una bellissima… sensibile donna che ha bisogno di guardarsi nella forma più pura!!! No… non farò foto in topless per il resto della mia vita perché diventerebbe noioso.”

Britney ha concluso ringraziando tutti i suoi fan per l’incredibile sostegno che sta ricevendo in questo periodo ancora molto difficile per lei.

Britney Spears, lo scatto in topless infiamma il web

Come abbiamo detto in precedenza, l’ultimo post della cantante è davvero sensuale.

Si è mostrata solamente con i pantaloncini bianchi e stivali rossi al ginocchio.

Con le mani, invece, si è coperta il seno, uno scatto davvero provocante.

Lo sguardo travolgente e la posa provocante hanno scatenato il web.

Il post, in pochissimo tempo ha ottenuto più di 1 milione di mi piace e oltre 37 mila commenti.

