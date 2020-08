Brindisi, drammatico incidente sulla Provinciale: muore un bambino di 16 mesi

A schiantarsi sulla strada che collega Erchie e Oria due auto. Su una delle due vetture viaggiava un bimbo di 16 mesi, morto sul colpo.

In auto con lui anche la madre e la sorella, che sono ferite in maniera non grave.

Incidente sulla Provinciale a Brindisi

Drammatico incidente sulla strada provinciale di Brindisi, nel pomeriggio di lunedì, 10 agosto. Come riferisce anche Fanpage, il tragico schianto è avvenuto sulla strada provinciale che collega Erchie a Oria.

A scontrarsi una Lancia Delta, su cui viaggiava la giovanissima vittima, e una Ford Focus. Il bimbo era in auto con la madre e la sorellina, quando l’auto su cui si trovava si è scontrata con la Focus proveniente in direzione opposta.

L’incidente si è verificato intorno alle 16 del pomeriggio di lunedì. Sul posto si sono recate diverse ambulanze con il personale del 118, i carabinieri e la Polizia Locale.

Nonostante i disperati tentativi di soccorso, per il piccolo di 16 mesi non c’è stato nulla da fare. Il bimbo è morto durante il trasporto presso l’ospedale Perrino di Brindisi.

Il decesso potrebbe essere stato causato da un trauma toracico. Sembra che il bambino e la sorellina fossero entrambi agganciati nei rispettivi sediolini.

Le condizioni degli altri passeggeri

La madre della vittima e la sorellina sono rimaste lievemente ferite, così come il conducente dell’altra vettura.

Entrambi i conducenti delle 2 auto sono stati sottoposti, come da prassi, ad accertamenti su alcol e droga. Sul corpo del piccolo è plausibile che nei prossimi giorni venga effettuato l’esame autoptico.