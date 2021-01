Brindisi, crolla il solaio di un capannone: un morto. Si scava sotto le macerie

I vigili del fuoco sono ancora al lavoro per scavare sotto le macerie e cercare altre persone.

Aggiornamento ore 15:00

La vittima del crollo del solaio del capannone in costruzione a san Michele Salentino è Franco Mastrovito, di 49 anni di Ostuni, titolare della ditta che stava eseguendo i lavori. Il capannone avrebbe dovuto ospitare una concessionaria di automobili.

Terribile incidente quello registrato qualche ora fa in Puglia.

Il solaio di un capannone in costruzione è crollato questa mattina a San Michele Salentino, in provincia di Brindisi.

Stando alle prime informazioni, una persona è morta ma ci sarebbero anche altre persone intrappolate sotto le macerie.

Come riferisce l’Ansa, l’incidente si è verificato in contrada Ajeni. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, i militari dell’Arma ed i sanitari del 118.

🔴 San Michele Salentino (BR), intervento in atto per il crollo di un capannone in fase di costruzione ubicato nella zona industriale. Estratti dalle squadre di #vigilidelfuoco 4 operai coinvolti rimasti feriti, uno in modo più grave [#26gennaio 13:15]

— Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) January 26, 2021