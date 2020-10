Brindisi, agguato in una pizzeria: 23enne in gravissime condizioni

Il giovane è stato ferito da due colpi di pistola all’anca e allo stomaco. Al momento del ferimento, nell’attività commerciale non c’erano altri clienti.

Indagini in corso delle forze dell’ordine. Controlli anche ai video delle telecamere di sorveglianza.

Agguato in pizzeria

Un ferimento che ha tutti i caratteri di un agguato quello avvenuto domenica sera in una pizzeria di Brindisi. Poco dopo le 20, due persone in scooter, entrambi con i caschi, hanno ferito un giovane di 23 anni a colpi di pistola.

La vittima è Matteo Trane, originario di Brindisi. Come riferisce anche Brindisireport, il ragazzo si trovava nella pizzeria “Non solo pane” del rione Paradiso, quando è stato ferito dai colpi.

Al momento della sparatoria, nel locale non c’era nessuno. Il 23enne è stato raggiunto da due colpi di pistola, uno dei quali l’ha colpito all’anca, l’altro allo stomaco. Il giovane, che ora è ricoverato all’ospedale Vito Fazzi di Lecce, era stato trasferito all’ospedale in un primo momento al nosocomio brindisino Il Perrino, dopodiché, in gravi condizioni è stato trasferito a Lecce.

Indagini in corso

Sull’episodio sta indagando la squadra mobile della questura di Brindisi. Al vaglio i fotogrammi di eventuali telecamere. Nella pizzeria, al momento dell’agguato, non c’eran“

.