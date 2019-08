Brigitte Macron irriconoscibile: ‘Intervento di chirurgia plastica segretissimo’: imbarazzo per il Presidente francese

Brigitte Macron vista in un importante ospedale di Parigi per sottoporsi ad un ‘necessario intervento di chirurgia estetica’. Imbarazzo per il Presidente Macron

Secondo quanto riportato dal noto tabloid britannico il ‘Daily mail’, la Premiere Dame, Brigitte Macron, nelle scorse settimane si sarebbe sottoposta ad un intervento di chirurgia estetica ‘segretissimo’.

L’intervento, avuto luogo nell’American Hospital di Parigi sarebbe durato circa tre ore. Tutti i dettagli del tabloid.

Brigitte Macron: ‘un intervento necessario’

Il ‘Daily Mail’, rivela che la Premiere Dame, lo scorso 16 luglio si sarebbe recata in gran segreto presso il noto Ospedale delle Star per un consulto.

Il giorno successivo, il 17 luglio, si sarebbe sottoposto all’intervento di chirurgia estetica, che secondo le fonti sarebbe stato effettuato in anestesia generale, e sarebbe durato circa tre ore.

L’intervento, pagato privatamente, sarebbe andato a buon fine e la Macron sarebbe stata dimessa la sera stessa. Ecco quanto riportato dai media francesi:

‘L’operazione è andata bene e l’ex insegnante è stata dimessa dall’American Hospital la stessa sera’

Dopo l’intervento la Premier Dame, ha trascorso la sua convalescenza presso la residenza del Presidente a Versailles, poi ha raggiunto il Marito in vacanza a Fort de Brégançon.

Brigitte e la chirurgia estetica: Imabarazzo per il presidente Macron?

Come è noto il Presidente Macron e la sua Premier Dame hanno ben 25 anni d’età di differenza. Lei era una donna sposata con tre figli prima di innamorarsi del Presidente francese.

la Macron dal giorno in cui hanno intrapreso la loro relazione si è sempre preoccupata dell’enorme divario d’età soprattutto perchè questo ha fatto si che fosse al centro di numerose polemiche, insulti da parte di chi la ‘giudica colpevole’ di amare un uomo più giovane di 25 anni.

Deve essere quindi pesante per la coppia soprattutto per il Presidente Macron dover far fronte a queste voci insistenti e a queste polemiche.

E’ forse per questo che la Premiere Lady è costretta a recarsi in gran segreto per sottoporsi a questi ‘necessari’ interventi di chirurgia estetica, per evitare di arrecare lui imbarazzo e per non sentire troppo il peso della loro differenza di età?

Al momento non sussistono ulteriori dettagli sull’intervento e sulle prime impressioni anche del popolo francese.