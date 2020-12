Bridgerton, Spoiler stagione 2: prime rivelazioni sulla prossima stagione

Bridgerton, spoiler sulla seconda stagione in arrivo il prossimo anno: tutte le rivelazioni trapelate e soprattutto chi è la misteriosa Miss Whisteldown.

La seconda stagione di Bridgerton sembra esser stata confermata, nel 2021 potremo continuare a vivere nella sfarzosa Inghilterra ottocentesca di Re Giorgio.

Scopriamo gli spoiler sulla prossima stagione: quando uscirà su Netflix e quali attori saranno riconfermati.

Bridgerton 2, spoiler e anticipazioni

La serie dal clamoroso successo da poco sbarcata sulla piattaforma streaming di Netflix avrà quasi certamente un seguito: spoiler sulla seconda stagione di Bridgerton.

Otto episodi di travolgente emozione, liti, sotterfugi, amori e appassionanti intrighi hanno emozionati i telespettatori che già attendono intrepidi la seconda stagione della serie ottocentesca ambientata nell’Inghilterra georgiana. Bridgerton mescola sapientemente tradizione e innovazione: musiche, trama e messaggio sono di grande effetto.

La produttrice della serie sembra abbia già dato la sua personale conferma sulla prossima stagione che dovrebbe essere pronta per dicembre 2021: Shonda Rhimes continuerà la saga di Bridgerton, i romanzi di Julia Quinn sono perfetti per dar seguito alla storia.

Rimane da trattare, dopo Il duca e Io che ha ispirato la serie Bridgerton, una collana di altri sette romanzi:

Il visconte che mi amava La proposta di un gentiluomo Un uomo da conquistare A Sir Philip con amore Amare un libertino Tutto in un bacio Il vero amore esiste

Sono molte gli aspetti interessanti di questa serie tv e altrettante sono le curiosità che probabilmente non sapete.

Sembra che nella prossima stagione saranno riconfermati gli attori che hanno recitato in Bridgerton: i telespettatori potranno continuare a scoprire i segreti, gli intrighi e gli amori sapendo chi è realmente Miss Whisteldown. La sua identità, si legge su Gossipetv.it, è stata rivelata negli ultimi minuti dell’ultimo episodi della prima stagione, nessuno si sarebbe mai aspettato che potesse essere lei.

Chi è Miss Whisteldown?

Tutti si chiedono puntata dopo puntata chi sia la misteriosa donna dalla penna tagliente che svela e smaschera tutti i gossip dell’alta società ottocentesca: Miss Whisteldown.

La regina in persona ha assoldato una squadra preparatissima per smascherarla ma poi Eloise Bridgerton si è intromessa e ha sventato l’imboscata alla scrittrice. Eloise ha passato tutta la stagione a cercare di scoprire chi fosse e alla fine non ci è riuscita, non si è resa conto che l’ha sempre avuta vicino.

Esattamente negli ultimi minuti dell’ultimo episodio di Bridgerton si scopre l’identità di Miss Whisteldown: la giovanissima Penelope Featherington, interpretata dall’attrice Nicola Coughlan. Una giovanissima ragazza che ama la cultura e brucia di passione per Colin Bridgerton è in realtà la donna che tiene sugli spilli tutta la corte reale. Proprio l’insospettabile Penelope è la rivelatrice di segreti e gossip del reame sotto mentite spoglie, quelle del suo pseudonimo: Miss Whistledown.

Il suo sovrappeso e i suoi obiettivi di vita, si legge su Ultimenotizieflash.it, l’hanno resa invisibile a corte. Tutti puntano a trovare donne ‘perfette’ come Daphne Bridgerton e Penelope può quindi passare inosservata. Studia ogni membro del reame e coglie segreti, emozioni, desideri e dubbi più nascosti.

Non rimane che attendere l’inizio delle riprese e forse qualche altro dettaglio che trapelerà prossimamente.