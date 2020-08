Briatore positivo al coronavirus: la conferma del San Raffaele

Flavio Briatore è risultato positivo al coronavirus dopo il ricovero al San Raffaele. L’ospedale fa sapere che era stato ricoverato per altre patologie e che sono stati rispettati i protocolli.

L’ospedale San Raffaele ha voluto comunicare in una nota, che Briatore, al momento del ricovero, è stato sottoposto a tampone, come tutti e risultato positivo al coronavirus.

La nota dell’ospedale

L’imprenditore Flavio Briatore è risultato positivo al coronavirus. Lo ha reso noto lo stesso ospedale San Raffaele in una nota. In realtà, l’imprenditore, era stato ricoverato per un’altra patologia ma, prima del ricovero, è stato sottoposto al tampone come vuole la prassi.

Il San Raffaele di Milano ha scelto di comunicare in una nota, il rispetto della procedura e di tutte le norme anti contagio. Nel documento, come riportato da Ansa, si legge:

“il tampone è risultato positivo e di conseguenza al signor Briatore è stato applicato il protocollo standard che prevede l’isolamento e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale necessari in caso di positività, sia per la sicurezza del paziente, sia per la tutela del personale di reparto e degli altri pazienti ricoverati”.

Il selfie dall’ospedale

Poco dopo il ricovero, Briatore ha scelto di dare la notizia della sua positività attraverso un selfie pubblicato su uno dei suoi canali social. La pubblicazione è avvenuta ieri, intorno alle 12:30. Successivamente, l’imprenditore ha deciso di rimuovere il post, senza dare alcuna spiegazione ai suoi seguaci.

Sarà perché nel selfie appariva sereno e sorridente, con la mascherina al collo e, probabilmente, qualcuno gli aveva fatto notare che c’era poco da sorridere. Ad immortalare il selfie cancellato è stata Selvaggia Lucarelli.

Intanto, peggiora la situazione in Sardegna. Uno dei dipendenti del Billionaire è intubato in gravi condizioni.