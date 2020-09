Altre scintille al Grande Fratello Vip 5. L’umiliazione per Flavio Briatore arriva dalla contessa Patrizia De Blanck, che si esprime a sfavore del manager torinese.

Su Flavio Briatore anche la contessa Patrizia De Blanck muove delle critiche efferate. Nella casa del Grande Fratello Vip 5, durante una conversazione tra coinquilini, la settantacinquenne romana ha lanciato una chiara frecciatina al businessman torinese. Ha gettato benzina sul fuoco in merito alle polemiche che orbitano attorno a Flavio Briatore.

Nella nuova edizione del reality show di Canale 5, Patrizia De Blanck parla a ruota libera e se ne infischia di rasentare la volgarità. Esprime le sue considerazioni in maniera schietta e non teme ripercussioni.

Lo ha compreso a sue spese il suo coinquilino Tommaso Zorzi, brutalizzato da Patrizia De Blanck già nel corso della prima serata del GF Vip. Ma adesso ecco che tocca anche alla conduttrice e showgirl Elisabetta Gregoraci, nuova concorrente che farà il suo ingresso venerdì 18 settembre.

Stando ai rumors, l’imprenditore Flavio Briatore non è favorevole alla partecipazione della sua ex moglie al GF Vip 5. A tal proposito la contessa ha dichiarato che “una donna ha il sacrosanto diritto di prendere le proprie decisioni in maniera autonoma”.

Grande Fratello Vip 5, la contessa De Blanck lancia una stoccata a Briatore

La contessa ha colto la palla al balzo per lanciare una cannonata contro il proprietario del Billionaire e avanzare allusioni:

“Se poi il suo ex marito è come Briatore… Lui non dovrebbe proprio avere voce in capitolo”

I toni della contessa sono stati talmente aspri da indurre gli altri concorrenti a non proferire parola. La singolare affermazione di Patrizia De Blanck, in effetti, segna l’apice di una serie di dichiarazioni provocatorie.

Dopo tale esclamazione, i telespettatori desiderano vedere come la contessa De Blanck si relazionerà con Elisabetta Gregoraci, una volta che la quarantenne calabrese avrà fatto il suo debutto nella casa del Grande Fratello Vip 5.