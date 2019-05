Brexit, Theresa May pronta all’ultimo atto: “Farò un’offerta vantaggiosa”

Brexit ad un punto di svolta? Theresa May ora è pronta all’ultimo atto con una offerta vantaggiosa, che però potrebbe portare alle dimissioni

Ad un passo dalle Elezioni Europee, Theresa May rilancia la sua Brexit e porta in avanti una offerta che sembra essere vantaggiosa per tutti.

Il mancato accordo tra May e Corbyn

Nei giorni scorsi il leader dell’opposizione laburista aveva chiesto alla May, un confronto e una riunione per trovare presto una accordo al fine di salvaguardare Paese e cittadini.

Un incontro secretato a porte chiuse che però, purtroppo, non ha portato a nulla se non ancora più dubbi – come vi spieghiamo in questo nostro articolo.

I tabloid inglesi descrivono la leader con le spalle al muro, pronta a dare le sue dimissioni e convocare un sostituto – ma non prima di presentare una offerta vantaggiosa, subito dopo le elezioni europee.

L’intervento di May al Sunday Times

La premier inglese è intervenuta con un’intervista esclusiva per il Sunday Times – dove ha spiegato la sua ultima mossa.

All‘inizio di giugno, proprio dopo le elezioni europee, si presenterà alla Camera dei Comuni con una nuova proposta sperando che la maggioranza accolta questa variazione.

Facendo un piccolo passo indietro, per tre volte consecutive i deputati hanno bocciato il negoziato per l’uscita dall’Unione Europea con rimando al 31 ottobre:

“credo che si possa ottenere la maggioranza, la mia è una offerta coraggiosa”

Nonostante tutto, chi la spunta nei sondaggi è il partito di Farange – lasciando May e Corbyn indietro visto il grande caos di questo periodo.

Cosa accadrà adesso?