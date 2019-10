Brexit, sessione notturna senza risultati: “Stiamo facendo progressi”

Mancano pochi giorni alla scadenza della Brexit e ora dopo la sessione notturna sembrano non esserci stati risultati. Ma cosa è accaduto?

Un colloquio notturno per la Brexit che non sembra aver portato a risultati interessanti. Oggi si continua, ma cosa sta accadendo?

La sessione notturna per l’uscita dalla Unione Europea

I colloqui nella notte non hanno portato ad alcun risultato, anche se – come si evince da Ansa – chi ha partecipato ha asserito ci siano stati dei progressivi miglioramenti, tanto da far pensare ad un accordo entro la scadenza del 31 ottobre.

Un funzionario della Ue ha evidenziato che le discussioni sono andate avanti sino a notte inoltrata e proseguiranno nella giornata di oggi. Domani è previsto il vertice del leader europei che è stato indetto proprio due settimane prima della scadenza di fine ottobre.

Ma cosa è accaduto?

La trattativa di Boris Johnson

Ci sono diverse trattative e discussioni per arrivare ad un punto, al fine che non esca dall’Unione Europea senza alcun accordo.

Boris Johnson ha contattato Foster – leader del Partito Unionista democratico Irlanda del Nord Dup – per ottenere un appoggio certo sull’accordo che si sta discutendo a Bruxelles.

Il Sole 24 Ore fa emergere che il Dup avrebbe chiesto miliardi per l’Irlanda del Nord e proprio Johnson avrebbe intrattenuto degli incontri specifici al fine di garantirsi questo importante appoggio.

Nonostante tutto questo caos, sembra che la conclusione di tutto il trattato si stia svolgendo al termine. Il Guadian online, parla di trattativa e di un testo che potrebbe uscire proprio oggi 16 ottobre.

La sterlina a questo punto accelera – seguito dell’ipotesi di bozza che potrebbe essere messa sul tavolo proprio in queste ore.